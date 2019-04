Szobrot állítanak Kocsis Sándornak Budapesten

Puzsér Róbert az LMP és a Jobbik érdekére hivatkozva nem mérkőzne meg Karácsony Gergellyel, pedig mindkét szövetségese szeretné, ha megrendeznék az előválasztás második fordulóját is.



Váratlanul érte Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt szövetségeseit, hogy a publicista bejelentette: felfüggeszti az előválasztásról szóló tárgyalásokat Karácsony Gergellyel és az MSZP-vel. Az LMP és a Jobbik fővárosi elnökének lapunknak adott nyilatkozata annak fényében különösen meglepő, hogy Puzsér a Népszavának azt mondta: bejelentése előtt egyeztetett a pártokkal. – A Jobbik továbbra is szeretné, ha lenne előválasztás, el akarjuk kerülni, hogy Tarlós Istvánnal szemben több ellenzéki jelölt álljon – nyilatkozta lapunknak Bencsik János. A Jobbik budapesti elnöke szerint érzékelték ők is: "komoly elakadásban” van az előválasztás, de konkrétan arról, hogy Puzsér Róbert felfüggeszti a tárgyalásokat, nem egyeztettek a publicistával. – Láttam Puzsér Róbert levelét, de ez egy első körös piszkozat volt, fel sem merült bennem, hogy ki fog kerülni a sajtóba – ezt már Moldován László, az LMP fővárosi vezetője mondta a Népszavának. A levelet egyébként az Index hozta először nyilvánosságra. Puzsér lapunknak azt mondta, szerinte az előválasztás célja az, hogy egyetlen jelölt hívja ki Tarlós Istvánt. December 20-án a független jelölt háromoldalú megállapodást kötött Karácsony Gergellyel és Molnár Zsolttal, az MSZP budapesti elnökével, amelynek lényege szerinte, hogy egy összellenzéki együttműködésben kerületről kerületre leváltsák a Fideszt. – Jól látható, hogy ők ezt nem akarják. Tarlós ellen álljon fel egyetlen jelölt, de a kerületek legyenek megosztva? Pusztán azért, mert ők vissza akarják gettósítani a Jobbikot? – tette fel Puzsér a kérdést. A publicista szerint hazugság, hogy nincs szükség a Jobbikra a fővárosban. (A hétvégén az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Momentum bejelentette, hogy közösen indulnak Budapesten az önkormányzati választáson. Az LMP-t még várják, viszont a Jobbiknak nem adnának polgármester-jelölti pozíciót.)

A független jelölt szerint a mostani történéseket Orbán Viktor kottájából játsszák, hiszen a NER a kezét-lábát törte, hogy a Jobbikot karanténban tartsa. Puzsér szerint partnert találtak Karácsonyban és Molnárban, ő azonban nem fog ehhez asszisztálni. Karácsony Gergely a Facebookon, Molnár Zsolt szocialista budapesti elnök pedig lapunknak reagált úgy, hogy mindenképpen lesz előválasztás, ha kell akár Puzsér nélkül is. A publicista szerint ebben az esetben „majd Karácsony Gergely és Sermer Ádám viaskodhat egy nemes küzdelemben”. Puzsér egyébként bízik abban, hogy az LMP és a Jobbik akkor is támogatja majd, ha nem vesz részt az előválasztáson. - Lássuk be, hogy azért nem lesz előválasztás, mert őket kihagyták a megállapodásból Budapesten. Én nem kértem sem magamnak, sem senkinek a környezetemben semmilyen pozíciót – nem az én érdekeim sérültek, hanem a szövetségeseimé: az LMP-é és főleg a Jobbiké. Az ő érdekük védelmében utasítom vissza az előválasztáson való részvételt – hangsúlyozta, hozzátéve: készen áll arra, hogy akár párttámogatás nélkül is elinduljon a főpolgármester-választáson. Még az is lehetséges, hogy ez bekövetkezik. Bencsik János arra a kérdésünkre, hogy támogatják-e Puzsért akkor is, ha nem méretteti meg magát az előválasztáson azt mondta: ebben az esetben le kell ülniük a publicistával, az LMP-vel és felelősségteljes döntést kell hozniuk. Moldován László pedig úgy fogalmazott, hogy attól függ, kinek a hibájából marad el a procedúra. Mindenesetre mind az LMP, mind a Jobbik bízik abban, hogy lesz előválasztás. – Lehet, túl naiv vagyok, vagy jóhiszemű, de biztos vagyok abban: józan érdeke minden résztvevőnek, hogy legyen előválasztás hiszen senki nem szeretne az ellenzéket megosztó szerepben feltűnni a választók előtt – mondta Bencsik, hozzátéve: most minden korábbinál távolabb kerültek ennek megrendezéstől. Az LMP budapesti elnöke szerint április 5-én egyeztettek utoljára, a tárgyalásnak egyetlen pozitív pontja volt: mindenki egyetértett abban, hogy lesz előválasztás. A politikus ezt tartja továbbra is mérvadónak, mindent elkövet, hogy ez meg is valósuljon. A Jobbik budapesti elnöke egyébként fontosnak tartotta megjegyezni, hogy úgy látszik, mintha az MSZP-nek, a DK-nak, a Párbeszédnek és a Momentumnak nem lenne érdeke leváltani a Fideszt a fővárosban. Ha komolyan gondolnánk – folytatta a politikus –, akkor az LMP-nek nem megalázó feltételeket ajánlanak, valamint a Jobbikot is bevonják az egyeztetésekbe.