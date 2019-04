Most kormányelőterjesztést készítenek a divatipar fellendítésére

A cél, hogy a régió divatközpontjává váljon Magyarország.

Elkészítette a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) a magyar divatipar fejlesztésére irányuló stratégiai munkaanyagát, amelynek célja, hogy Magyarország a régió divatközpontjává váljon; az ügynökség most a kormányelőterjesztés összeállításán dolgozik – közölte az MDDÜ az MTI-vel. A közlemény idézte Bata-Jakab Zsófiát, az ügynökség vezetőjét, aki kifejtette: hat fő stratégiai pillér köré szerveződik a magyarországi divatágazat újbóli fellendítése. Ezek a szakmai koordináció erősítése, hatékonyabb iparági marketing, a magyar divatipari termékek kereskedelmi és exportlehetőségeinek javítása, a minőségi gyártás, valamint a nemzetközi színvonalú oktatás. Az MDDÜ egyfajta koordinációs központként segíti a különböző szereplők közötti információcserét az együttműködési lehetőségek feltárását és megvalósítását. Ide tartozik a divatdiplomácia is, amelynek célja többek között a stratégiai partnerségek kialakítása más országok divatipari központjaival. Példaként a tavaly augusztusban az MDDÜ és az olasz Camera Nazionale della Moda Italiana között létrejött megállapodást említette, amelynek értelmében az olasz nemzeti divatkamara három éven át többek között mentorprogram segítségével támogatja a magyar divatipar fejlesztését. Az MDDÜ a más ágazatokkal történő együttműködésre is nagy hangsúlyt helyez, ezért kötött stratégiai megállapodást még márciusban a Hiventures állami kockázati tőkebefektetővel. Mindez a magyar divat- és dizájn ipar fellendítését, valamint egy értékteremtő magyarországi divat- és dizájnipari startup ökoszisztéma kialakítását szolgálja. Kiemelték, hogy növelni kell a magyar divatipar ismertségét, ehhez pedig nemzetközi szinten olyan marketingkommunikációra van szükség, amely kifejezi a magyar divat és dizájn egyedi jellegét. Erre szolgál az ügynökség által kialakított ernyőmárka, így a magyar divat- és dizájntermékek külföldön Budapest Select márkanév alatt mutatkozhatnak be. Az iparág magyarországi képviselőinek ismertségét erősíti az MDDÜ által évente megrendezett Budapest Central European Fashion Week is. Közölték, hogy a magyar divatágazat fellendítéséhez javítani kell az itt előállított termékek elérhetőségét, ehhez azonban előbb fel kell térképezni a teljes szektort, mérhetővé kell tenni az ágazat teljesítményét. Megjegyezték, az ügynökség becslése szerint 3000 magyar cég foglalkozik divat- és dizájntermékekkel, az aktív tervezők száma 250 és 300 között mozog. Kiemelt területet jelent még az oktatás- és a gyártásfejlesztés. Bata-Jakab Zsófia a közlemény szerint elmondta, folyamatban van a hazai gyártói kapacitás felmérése, emellett idén fókuszban lesz az iparági szakmunkák presztízsének helyreállítása is, mert ez a terület küzd a legnagyobb kihívásokkal. Az MDDÜ a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalataként alakult meg 2018-ban, két kiemelt részleggel: divatipar és dizájnipar. Az ügynökség célja a magyar divat- és dizájnipar nemzetközi ismertségének növelése és ezáltal az országimázs erősítése.

Egymilliárd forint közpénz