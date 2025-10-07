A civil szervezet Varsóban adta át petícióját, hangsúlyozva, hogy Magyarországon az elmúlt 15 év legkiélezettebb választási küzdelme várható.
A szükséges aláírások közel kétszeresét gyűjtötték be az aktivistái.
A gyűjtés folytatódik, ma még Budapesten, vasárnaptól pedig vidéken is.
Az Egységben Magyarország ellenzéki pártjai pénteken leadták a két kérdésre összegyűjtött összesen 470 ezer aláírást.
Hazánk az öt kimaradó uniós tagország egyike, pedig két éve 680 ezer magyar állampolgár követelte csatlakozásunkat.
Míg az ország lakosságának jelentős többsége elutasítja a budapesti olimpiarendezést, a Fidesz egyelőre igyekszik negligálni a közvéleményt ebben az ügyben. Hogy mindezt megteheti-e ezután is, kérdéses, hiszen pénteken a Momentum Mozgalom várhatóan jóval több támogató aláírást ad le az olimpiarendezésről kezdeményezett fővárosi népszavazás érdekében, mint amennyi az előírt minimum. Az viszont már most biztos: a magyarok más ügyekre, így például az egészségügy tragikus állapotának javítására szánnák az ötkarikás beruházásokra szánt közpénzt.
A Momentum Mozgalomnak 138 ezernél 30-40 százalékkal több aláírást kell gyűjtenie péntekig ahhoz, hogy biztosan meg legyen a budapesti olimpiai népszavazás kiírásához szükséges számú (nagyjából 136 ezer) hiteles szignó - mondta a Népszavának Tóth Zoltán választási szakértő, aki jelezte, korábban nem kellett ilyen nagy "ráhagyással" számolni a választási aláírásgyűjtéseknél.
A Kúria elutasította a Gőgös Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő által a földügyben kezdeményezett népszavazás aláírásainak ellenőrzése miatt benyújtott jogorvoslati kérelmet - derül ki a bíróság internetes oldalán pénteken nyilvánosságra hozott végzésből.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a földügyi népszavazás kiírása érdekében leadott aláírások első ellenőrzését, mintegy 20 000 érvényes aláírás hiányzik a 200 000-hez.
Leadta az állami földek értékesítésének tilalma ügyében kezdeményezett népszavazáshoz összegyűjtött aláírásokat a Nemzeti Választási Irodán (NVI) tegnap Gőgös Zoltán.
Leadta az állami cégek bérplafonja ügyében kezdeményezett népszavazásához összegyűjtött aláírásokat péntek délelőtt Kész Zoltán független országgyűlési képviselő - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A cseh tudományos életnek már több mint 2300 képviselője írta alá szerda délig a Tudósok a félelem és a közömbösség ellen elnevezésű petíciót, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra Prágában.
Biztonságos és gyarapodó Miskolcot akar Pásztor Albert, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt miskolci szervezete, és a Miskolc Lokálpatrióta Egyesület által támogatott független polgármesterjelölt, aki kedden a miskolci városháza előtt tartott sajtótájékoztatón bejelentette: összegyűlt a polgármester jelöltségéhez szükséges ajánlások többszöröse, miként összegyűlt annyi aláírás, hogy "csapatunk tagjait képviselőjelöltként nyilvántartásba vegyék".
A napokban meglesz a szükséges számú aláírás a parlament rendkívüli ülésének összehívásához - közölte Tóbiás József szocialista frakcióvezető-helyettes.