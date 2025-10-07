Nagy NO az Olimpiára

Míg az ország lakosságának jelentős többsége elutasítja a budapesti olimpiarendezést, a Fidesz egyelőre igyekszik negligálni a közvéleményt ebben az ügyben. Hogy mindezt megteheti-e ezután is, kérdéses, hiszen pénteken a Momentum Mozgalom várhatóan jóval több támogató aláírást ad le az olimpiarendezésről kezdeményezett fővárosi népszavazás érdekében, mint amennyi az előírt minimum. Az viszont már most biztos: a magyarok más ügyekre, így például az egészségügy tragikus állapotának javítására szánnák az ötkarikás beruházásokra szánt közpénzt.