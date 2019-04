Két fiatalt tartóztattak le az ír újságírónő meggyilkolásával kapcsolatban

A hivatalban levő Petro Porosenko kihívója, Volodimir Zelenszkij komikus színész az esélyese az ukrán elnökválasztás vasárnapi második fordulójának.

Bárki legyen a győztes, Ukrajna külpolitikájának legfontosabb elemei változatlanok maradnak: az ország továbbra is az euroatlanti integráció elkötelezett híve marad, mindkét jelölt véget akar vetni a keleti régiókban folyó harcoknak, és természetesen kiáll hazája szuverenitása, területi épsége mellett. E tekintetben különbségek csak a hangsúlyokban mutatkoznak - ezt erősítették meg a két forduló közötti megnyilatkozások. Az első forduló óta eltelt csaknem három hétben egyúttal az is kiderült, hogy nem volt véletlen Zelenszkij március végi nagy arányú győzelme: a legutóbbi felmérések szerint tovább nőtt az előnye Porosenkóval szemben, az arány nagyjából 73:27 a kihívó javára. Érthető hát, hogy rendkívüli érdeklődés előzte meg az 1+1 tévé csütörtök esti műsorát, amelyben Zelenszkij bemutatta csapatát, jövendő legközelebbi munkatársait. "Valamennyien profik, szakterületük specialistái, fiatalok, okosak. Ha én győzök, ők jönnek velem az elnöki adminisztrációba" - mondta a jelölt, és ezt kiegészítette az ilyenkor szokásos fordulattal: nem miniszteri és egyéb tisztségeket, hanem feladatokat osztottak szét egymás között. Állítása szerint független, erős Ukrajnát akarnak építeni, amely úgymond nem Oroszország kishúga és nem Európa korrumpált, lekenyerezett partnere. Zelenszkij egy sor területen radikális fordulatot ígért, mondván, a jelenlegi rendszer olyan, mint egy cinkelt kártyapakli, amelyben az adu ászok és a kisebb lapok folyvást változnak, ahogy a játékosok érdeke kívánja, pedig a tét óriási, hiszen emberi életekről van szó. Ezt a szisztémát szerinte szét kell zúzni. Van azonban olyan terület is - tette hozzá -, ahol a folyamatosság a legfontosabb. A nemzetközi ügyek vitelének fölügyeletével megbízott Olekszandr Danyiljuk - aki 2016 és 2018 között pénzügyminiszter volt - hangsúlyozta, hogy Ukrajna külpolitikáját 2014-ben határozták meg, máig ható érvénnyel. Az euroatlanti integrációt illetően Porosenko a kampányban igyekezett úgy feltüntetni magát, mintha erre ő lenne az egyetlen garancia. Az elnök azonban Ukrajna NATO-csatlakozási és európai uniós közeledési lehetőségeinek a túlértékelésével sokak szemében hiteltelenné vált, és több elemző szerint a realitások helyett a vágyai vezérelték. Zelenszkij a kampány hajrájában is megerősítette: fontosnak tartja a szoros partneri viszonyt a G7-tel és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel. Ukrajna az európai projekt elidegeníthetetlen része - mondta. A keleti megyékben folyó harcokról szólva a kampányban mindkét jelölt azt állította, hogy lát esélyt a mielőbbi béketeremtésre. Porosenko azt mondta, hogy van konkrét elképzelése, és diplomáciai úton egy éven belül elérhető a rendezés. Zelenszkij azt hangsúlyozta: elnökként nem adna parancsot a Donbasz térség erőszakos felszabadítására, ehelyett tárgyalni kell. A "normandiai formátum", vagyis a francia-német-ukrán-orosz négyes tárgyalások újraélesztésére helyezte a hangsúlyt, és a részletekről szólva megemlítette, hogy amnesztiára is hajlandó, de "a banditáknak nincs bocsánat". Vlagyimir Putyin orosz elnököt ellenségének nevezte. Első fordulóbeli szereplése a jelek szerint arra bátorította Volodimir Zelenszkijt, hogy a második forduló előtti kampányszakaszban mindvégig magabiztosan viselkedjen. Bízik abban - mondta -, hogy rátermett elnöknek bizonyul, de olyan ígéretet is tett, hogy ha nem lesz képes megbirkózni a feladatokkal, akkor távozik. Egyik első dolga lesz, hogy beterjessze az elnök elmozdítását lehetővé tevő, az elmozdítás eljárásrendjéről szóló törvényjavaslatot - közölte. Szerinte nem szabad engedni, hogy egy államfő elmozdíthatatlannak érezze magát.