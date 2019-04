Trócsányi ellentmond a bírói engedelmességet kérő Kövér Lászlónak

Minden független intézményt betörtek, aki tenni tudott volna, azt megvették vagy kicsinálták – mondta az Orbán-rendszerről a független képviselő.



Kemény hangvételű interjút adott a Magyar Hang hetilapnak Szél Bernadett: az LMP korábbi társelnöke szerint Magyarországon már nincs demokrácia, és nem is szabad elbábozni, hogy minden rendben van.

„Semmi nincs rendben, minden független intézményünket betörték, a médiát jórészt felzabálták, aki meg fordítani tudott volna, vagy megvették, vagy megzsarolták, vagy kicsinálták. Mégis, az emberek között járva, sok tisztességes és szolidáris egyénnel találkozva elképzelhetetlennek tartom, hogy teljesen megtörjék az ország gerincét”

- mondta a független képviselő. Szél „víziója”, hogy Magyarország egyszer mégis mindannyiunk rendezett, élhető otthona lesz, ahol kevesebb idegeskedéssel, kiegyensúlyozottan tudunk élni. Mert - mint megjegyzi – „a valóság az, hogy jelenleg rengeteg elkerülhető stresszt szabadítanak ránk, a sokszor súlyos anyagi problémák mellett a kiszámíthatatlanság, a rossz minőségű közszolgáltatások folyamatosan megnehezítik a mindennapokat, és kilátástalanná teszik a jövőt.”

A politikus szerint a demográfiai fordulat fontosságát hangoztatva azt is meg kell nézni, hogy milyen körülmények között élnek a már megszületett gyermekek. Szél Bernadett a hetilap kérdésére elmondta, az EP-választás során a Momentumot támogatja, de nem lépne be a pártba. Saját korábbi pártjából, az LMP-ből való kilépését pedig ma is megalapozott döntésnek tartja – bár az igaz, hogy ki is szorították a szervezetből.