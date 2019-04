Egyre nagyobb hiánycikk a garázs Budapesten

A fizikai munkások alig negyede tesz félre nyugdíjas éveire, tízből hat dolgozó pedig úgy gondolja, nyugdíjas évei alatt is dolgozik majd, hogy meg tudjon élni – derül ki egy friss kutatásból.

Számos kockázatot fogalmaz meg a fizikai dolgozók időskori megélhetésével kapcsolatban az Aegon legfrissebb nyugdíjkutatása, amely kifejezetten a fizikai munkát végzők időskori terveit vizsgálta. A 15 országban elvégzett felmérés szerint a jelenleg aktív fizikai dolgozók nyugdíjas kori anyagi biztonsága szinte minden országban kétséges. A magyar fizikai munkásoknak pedig mindössze 23 százaléka tesz félre rendszeresen nyugdíjas éveire, miközben a szellemi munkakörben dolgozók harmada rendszeresen megtakarít. Tízből hat dolgozó arra számít, hogy valamilyen formában nyugdíjasként is dolgozik majd a megélhetés érdekében. A kutatás szerint a magyar fizikai dolgozók alapvetően három forrásból számítanak jövedelemre nyugdíjas korukban: az államtól, a munkahelyüktől és saját befektetéseikből. A nyugdíjaskori megélhetésükhöz szükséges jövedelmük majdnem harmadát saját megtakarításaikból kívánják fedezni, 30 százalékuk azonban nem tudja, megfelelő lépéseket tett-e ehhez, azaz, nincsenek tisztában azzal, hogy megtakarításaik fedezik-e majd ezt az összeget. A kutatás adatai szerint a magyar fizikai dolgozók nyugdíjfelkészültsége kifejezetten rossz, a tízes skálán 4,9. A szellemi dolgozók felkészültsége ugyan valamelyest jobb – 5,5 –, de ez még mindig a rossz kategóriába esik. (A nyugdíjfelkészültségi index hat változó – a felelősség, a tudatosság és a pénzügyi ismeretek mellett a nyugdíjtervezés, pénzügyi felkészültség és a kieső jövedelem pótlása – mentén mér.) „A kutatás adatai szerint a fizikai dolgozók nyugdíjjal kapcsolatos magabiztosságát egyáltalán nem igazolják vissza a megtakarítási szokásaik, amely alátámasztja azt, hogy az időskori megélhetésük széleskörű társadalmi kockázattá válhat” – idézi az Aegon közleménye Horváth Gyulát, az Aegon Magyarország vezérigazgató-helyettesét. Aggodalomra ad okot az is, hogy miközben a többség úgy véli, nyugdíjasként is dolgoznia kell a megélhetéséért, az aktív korú fizikai dolgozók mindössze 10 százaléka tartja magát kiváló egészségi állapotúnak. A fizikai munkások időskori megélhetésének kockázatai társadalmi kockázatot jelentenek – hívja fel a figyelmet az Aegon, amely néhány konkrét javaslatot is megfogalmaz a kitettség csökkentésére. Eszerint fontos az egészséges életmód, hogy a fizikai dolgozók idősebb korban is jó egészségi állapotban legyenek, és ezzel párhuzamosan támogatni kell az élethosszig tartó tanulást is – akár állami vagy munkáltatói szinten. Mindenre kiterjedő nyugdíjstratégiát kell kidolgozni, írásban rögzíteni a nyugdíjjal kapcsolatos terveket, az ezt fenyegető kockázatokat. Az Aegon szakértői szerint kiemelten fontos a magasabb összegű és következetes megtakarítás, valamint a megfelelő biztosítási védelem az olyan esetekre, amikor valamilyen baleset vagy más egészségkárosodás miatt csökken a munkavégzési képesség. Az Aegon fontosnak tartja, hogy a munkáltatók motiválják és segítsék is a fizikai dolgozókat a nyugdíjcélú megtakarításban.