Mészáros gyerekei építhetik a házat, ahol Mészáros focialapítványának a festményeit állítják ki

A felcsúti képviselő-testület április 30-i ülésének egyik napirendi pontjaként szerepel a Kokas-festmények kiállítására szolgáló épület kivitelezőjének kiválasztása – vette észre az mfor.hu. Az előterjesztés szerint a kivitelezőt közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül választják ki, mivel a beruházás értékhatára nem éri el az eljárást igényelő 25 millió forintot. Ezért három gazdasági társaságtól kért be ajánlatot a polgármester, Mészáros László, ezek a következők: – a Károlyi Építő Kft., mely nettó 24,9 millióért végezné el a munkát, – a Koch és S Kft. (24,7 millió), – és Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége, a Fejér B.Á.L. Zrt., mely nettó 24,4 milliós ajánlatot adott be. A közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint a polgármester azt javasolja, hogy „az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Fejér B.Á.L. Zrt.-től” rendeljék meg az épület kivitelezését. A portál már korábban beszámolt arról, hogy maga Mészáros Lőrinc, A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumának elnökeként kereste meg az önkormányzatot javaslatával. A focialapítvány megvette ugyanis a váli származású festőművész, Kokas Ignác hagyatékát, ám nincs hol kiállítania. Ezért a Fő utca 125. szám alatti épületet javasolta kiállítási térnek, a kiállítás létrehozásához, valamint a kiállítás biztosítására alkalmas épület kialakításához 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást is felajánlott. Így ezzel nemcsak az önkormányzatot mentesítette Mészáros Lőrinc a beruházás költségeitől, hanem közvetve a gyerekei által vezetett cégnek is juttatott néhány millió forintot – teszi hozzá a portál.