Milliónyi magyar nem is tudja, hogy magas a vérnyomása

Csapdában érzik magukat azok a nők, akik túl sok időt töltenek munkával – egy új kutatás szerint a túl sok munka depressziót okoz a nők jó részénél.

Jóval fogékonyabbak a hangulati zavarra azok a nők, akik sokat dolgoznak – írta a Napi Doktor egy új kutatás alapján. A szakemberek szerint a hetente 40 órát dolgozó nőkkel összehasonlítva az 55 órát vagy ennél is többet vállalók jellemzően többször számolnak be depressziós tünetekről, ahogy azok is, akik hétvégente is dolgoznak. A brit felnőtteket vizsgáló tanulmány nem bizonyítja, hogy a túl sok munka okozza a depressziót, de az összefüggést igen.

A kutatócsapat több olyan tényezőt is megjelölt, amelyek növelhetik a depresszió kockázatát. Ilyen a jövedelem, a képzettség szintje, illetve a családi állapot is. Ide sorolták a technológia fejlődésével kialakuló személyes idő csökkenését is; az okoseszközök megteremtették a mindig elérhetőséget, de ennek már az elvárását is.

Inkább a nők

Vannak olyan országok, ahol a nők kevesebb időt töltenek a munkahelyükön, mint a férfiak. A házasoknak, és akiknek gyerekeik vannak, még kevesebbet kell dolgozniuk. Ez helyes is, mert a tanulmány szerint a nők számára különösen ijesztő a túl sok munka, miközben őket jobban sújtja a munkahelyi és az otthoni teendők közötti egyensúlyozás. Az idővel való zsonglőrködés, a munkahelyi nyomás, a felelősség még megterhelőbb, ha munkájukat meg sem fizetik. Gyakran meg kell küzdeniük a környezetükkel is, amely nem csak támogató emberekből áll. Mindez súlyosbíthatja a szomorúságot.

A Journal of Epidemiology and Community Health szaklapban megjelent tanulmányba 23 ezer brit dolgozót vontak be. A kérdőív vizsgálta az önbecsülést, önbizalmat, rákérdezett a napi tevékenységek élvezetére, valamint arra, hogyan alszanak az alanyok és miként küzdenek meg a mindennapi problémákkal. A 12-es pontszám depresszióra utalt, az eredmények szerint azok a nők, akik 55 vagy ennél több órát dolgoztak hetente, 11,8-as pontszámot értek el, szemben a 35-40 órát dolgozókkal, akik a 11-et súrolták. A férfiak körében azok mutattak több depressziós tünetet, akik hétvégén is dolgoztak.