Durva ráfizetéssel lehet csak kiváltani a rákkeltő vérnyomáscsökkentőt

Kétszázezer doboznyi, rákkeltő anyaggal szennyezett vérnyomáscsökkentő kerülhetett magyarországi forgalomba. A szert más típussal is lehet helyettesíteni, de úgy hússzor annyiba is kerülhet.