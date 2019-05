A Mol rájár a stratégiai készleteinkre

Miközben a Barátság-olajvezetékbe került orosz szennyezés miatt a Mol a stratégiai készleteinkből vásárol, Fehéroroszország már jó minőségű naftát kap. A kőolajból többek között kátyúmentes utakat biztosító gumibitumen készül.

A Mol 150 ezer tonna nyersolaj lefoglalásával megkezdte az ország biztonsági tartalékainak felhasználását – közölte a Népszavával zalaegerszegi gumibitumen-gyáruk alapkő-letétele után Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója. Mint emlékezetes: az Európát ellátó Barátság-vezeték orosz kiindulópontján az olajba került, a finomítókat károsító szennyeződés miatt a múlt héten a vevő államok északról délre haladva sorra tagadták meg a csőben lévő nyersanyag átvételét. A Mol pénteken függesztette fel a szállítmányok fogadását, miután a felettünk lévő ukrán szakaszon már elzárták a csapokat. Így Magyarországot nem érte el a problémás adag. Kedden az illetékes Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ország összesen 560 ezer tonna olaj-vésztartalékából 400 ezer tonnát felszabadított, vagyis felajánlott a Mol-nak piaci árú megvásárlásra. Hernádi Zsolt csütörtöki közlése szerint jelenleg a finomított kőolaj mintegy 20 százalékát szerzik be a Szlovákiát és Magyarországot a horvát Omisalj kikötőjével összekapcsoló Adria-vezetéken keresztül. Az esetleges kártérítést firtató kérdésünkre úgy fogalmazott: habár eme, déli betáplálási útvonal elméletileg mind a két állam – egyaránt Mol-tulajdonú – finomítóját teljes egészében el tudná látni tengeren szállított nyersanyaggal, a mostani egy rendkívüli helyzet, ami belátható időn belül megoldódhat, így az nem teszi szükségessé beszerzési útvonalaik alapvető átrendezését. Kedden éppenséggel Budapesten fogadtak el rendezési ütemtervet az érintett államok képviselői, akik a fennakadás elhárítását május közepére tették. A Dunai Finomító naponta mintegy 20 ezer tonna nyersolaj feldolgozására képes, amit változatlanul az Adria felől, saját kereskedelmi készleteikből és hazai kitermelésből biztosítanak. Így becslése szerint a kormány által felszabadított stratégiai tartalékból most lehívott 150 ezer tonna kitart az ügy rendezésére ígért május közepi időpontig. Szakértők felhívják a figyelmet: bár Magyarország közel negyed százada tart biztonsági készletet, abból mindeddig nem történt válsághelyzeti vételezés. Sokak szerint a Mol most sem kényszerült erre rá, amiben számíthatott a tárolást végző Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség által megállapított "piaci ár" is. Hernádi Zsolt ennek kapcsán kiemelte a stratégiai olaj- és gáztartalékolás fontosságát, még akkor is, ha netán hosszú ideig nem vételezünk ténylegesen is e készletekből. A Belnaftahim fehérorosz olajfeldolgozó és -szállító vállalat tegnapi közleménye szerint ugyanakkor Fehéroroszországba már ismét minőségi kőolaj érkezik a Barátság vezetéken Oroszországból - idézte az MTI a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget. A klórral szennyezett adagot az orosz szakaszon az ucsénai tározókba ürítették. (Szakértők szerint a leválasztott mennyiségek fokozatosan a tiszta szállítmányokhoz keverve már feldolgozhatók.) A szállítás a szükséges műveletek és mintavételek után az orosz Transznyefty és a fehérorosz Gomeltransznyefty képviselője jelenlétében újraindult az ukrán Mozir irányába - írták. A Magyarország ellátását is döntően biztosító Barátság kőolaj-vezetékben április 19-én szerves klórvegyület-szennyeződést észleltek. Emiatt több európai állam, így a lengyelek, németek, ukránok, szlovákok, magyarok és a balti köztársaságok a múlt héten felfüggesztették a csövön érkező olaj átvételét. Az orosz olajszállításokért felelős Transznyefty képviselője múlt pénteken arról tájékoztatott, hogy az oda nem illő anyag az olajat kisebb termelőktől begyűjtő Szamaranyefty-Terminal nevű magánvállalat felügyelte mérőállomáson kerültek a vezetékbe. A cég viszont azt közölte, hogy a létesítmény már nem áll a tulajdonában. Mindenesetre az orosz hatóságok az ügyben büntetőeljárását indítottak.