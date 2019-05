Szélsőjobbos véleményvezéreket tiltott ki a Facebook

Ez már nem csak egy ideiglenes tiltásnak ígérkezik.

Szélsőjobboldali véleményvezéreket tiltott ki a Facebook, azzal az indokkal, hogy veszélyesek – írja a Washington Post . Az érintettek között van Alex Jones, Milo Yiannopoulos, Paul Nehlen és a Nation of Islam vezetője, Louis Farrakhan is – akiket korábban ideiglenesen már több közösségi média platformról is letiltottak. A cég állítja, a mostani tiltás végleges.