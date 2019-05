Andy Vajna az utolsó pillanatban nyereségessé tette a TV2-t

Korábban az irgalmatlan kormányzati pénzköltés ellenére is veszteséges volt a csatorna.

Csaknem 1,7 milliárd forintos profitot termelt 2018-ban a TV2 Zrt - írja a G7. Ez annak fényében érdekes fejlemény, hogy az elmúlt években durván veszteséges volt a kereskedelmi csatorna. Két éve ugyan az állami hirdetéseknek köszönhetően bevételben már utolérték az RTL-csoportot, ám miközben a nagy konkurens 2017-ben is nyereségesen működött, a TV2 akkor még 2 milliárdos hiányt volt kénytelen elkönyvelni. Pedig már 2016-ban és '17-ben is (listaáron) 21 milliárd forintnyi állami hirdetést toltak a csatornába, az összeg 2018-ban már majdnem elérte a 29 milliárdot.

A csatornánál ehhez képest a 2013 és 2017 közötti öt évben összesen 15,3 milliárd forintnyi veszteséget hoztak össze, nagy részét ráadásul azt követően, hogy Andy Vajna bejelentette tulajdonszerzését. A januárban elhunyt filmmogul 2016-ban egy interjúban azt mondta, hogy a tévé nyereségessé tételére három-ötéves távon van reális esély.

A kormánypropaganda sulykolására átállított csatorna az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy többször is elmarasztalták, mert nemhogy a Fidesz felé részrehajlóan tudósított az EP-választási kampányról, de sokszor más indulót még csak meg sem említettek a hírműsorokban. A cég igazgatóságába egyébként a távozó Dirk Gerkens helyére most ült be a Mészáros Lőrinc egyik bizalmasának tartott, különböző cégeiben fontos posztokat betöltő Tima János, Alcsútdoboz fideszes polgármestere.