Minden kezdet nehéz: „Sajnos, dugóba került a plakátautónk”

A jó viszony jeleként puszival köszöntötte egymást a jobbikos Gyöngyösi Márton és a momentumos Cseh Katalin.

Politikai kuriózumként közös tájékoztatót hirdetett „Európa jövőjéről” a Jobbik és a Momentum EP-választási listavezetője, Gyöngyösi Márton és Cseh Katalin. A Képviselői Irodaháznál tartott esemény némi technikai nehézséggel indult. A fémlábakon álló három jobbikos molinóból végül csak egyet tettek ki, a momentumos díszlet pedig nem érkezett meg. „Sajnos, dugóba került a plakátautónk” – szabadkozott Cseh Katalin. Kiderült, hogy a Jobbik, az LMP és a Momentum közös kampánykörutat tartott nyugati nagyvárosokban (London, München, Bécs). A pártok arra buzdították a magyarokat, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt az EP-választáson. A Momentum – mondta Cseh Katalin – szeretné elérni, hogy egyenlő feltételek mellett szavazhassanak a külföldön élő magyarok. Megengedjük-e Orbán Viktornak, hogy kivezesse Magyarországot az Európai Unióból? – foglalta össze az EP-választás tétjét Gyöngyösi Márton. A jobbikos politikus szerint ugyanis az EU lebontására készülnek azok a körök, amelyeket Orbán most készül megszervezni. Kérdésünkre, hogy – ha már egyszer közösen kampányoltak – miért nem jelent meg az LMP képviselője, Gyöngyösi közölte: a sajtótájékoztató ötlete előző nap jött, az LMP két társelnökének viszont már korábban egyeztetett programja volt. Demeter Márta azonban több rendezvényen is beszélni fog a három párt nyugati kampányútjáról – tette hozzá. Gyöngyösi Márton, amikor a Jobbik, az LMP és a Momentum jövőbeli együttműködéséről kérdeztük, elmondta, hogy az ellenzéki koordinációnak nem a tisztán listás EP-választáson, hanem majd ősszel, az önkormányzati választáson lesz jelentősége. Cseh Katalin hangsúlyozta, hogy azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik mandátumot szereznek az EP-ben, bármilyen párthoz tartozzanak is, kötelességük együtt dolgozni: az ideológiai és szakpolitikai különbségek ellenére ellenpólust kell képezniük Európában Orbánnal szemben. Ami az önkormányzati választást illeti, Cseh Katalin kijelentette: a Momentum annak örülne, ha megvalósulna a teljes ellenzéki együttműködés.