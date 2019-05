Európa már elfogyasztotta az idei erőforrásait

Ha a világon mindenki úgy élne, mint az európaiak, a Föld éves tartalékai már május 10-én kimerülnének.

Tavaly augusztus 1-én volt a túlfogyasztás világnapja, az év további részében a Föld "hitelezte" az erőforrásokat az emberiség számára. Idén először nyilvánosságra hozták az európait is: ha a világon mindenki olyan életmódot folytatna, mint az európaiak, a fogyasztás már május 10-én túllépné azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Ez azt jelenti, hogy a kereslet kielégítéséhez 2,8 Földre lenne szükség. Magyarország is jóval túllépi az ideális fogyasztási szintet: több mint két Földre lenne szükség, ha a világon mindenhol hozzánk hasonlóan élnének - írta a WWF Magyarország közleményében.

A bolygó túlterhelése a biológiai sokféleség drasztikus csökkenéséhez vezetett, és többek között olyan problémákat okoz, mint a halállományok zsugorodása, a vízhiány, a talajerózió, a levegőszennyezés vagy az éghajlatváltozás. Ezek fokozzák az extrém időjárási körülményeket, az aszályokat, az árvizeket és a tűzvészeket. Mindezek pedig további feszültségeket és konfliktusokat váltanak ki, és súlyosbítják a globális egyenlőtlenséget.

A Global Footprint Network jelentése kiemeli a különbségeket az uniós tagállamok és a világ többi országának ökológiai lábnyoma között, valamint azt is megmutatja, hogy bár az EU-országok között nagyok az eltérések, egy dolog azonban mindegyik országra jellemző: egyikük sem működik fenntartható szinten. Ez egybecseng a Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatások védelmével foglalkozó Kormányközi Platform (IPBES) új tudományos jelentésében leírtakkal, amely többek között arra is rámutat, hogy a következő időszakban akár egymillió állat- és növényfaj is kihalhat