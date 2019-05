Pénzükkel szavaznak az olvasók: megállíthatatlanul zuhan a NER-közeli megyei lapok olvasottsága

A lap nem lett része a fideszes médiumokat tömörítő média-óriásholdingnak.

Az év végéig megoldódott a Magyar Krónika kiadása – erről tájékoztatta lapunkat Bencsik Gábor főszerkesztő. Elmondta, hogy a Miniszterelnökség nemrégiben 56 millió forint támogatást adott a lapnak, és ez összeg fedezi a jelenleg havonta tízezer példányban nyomtatott kulturális havilap előállításának a költségeit. Március végén még arról írt az Index, hogy bizonytalanná vált a lap sorsa. A hírportálhoz eljutott a főszerkesztő előfizetőknek írt februári levele, amiben Bencsik Gábor úgy fogalmazott, "kétségessé vált a Magyar Krónika hosszú távú finanszírozása", ezért csak 2019. áprilisig tudnak garanciát vállalni a megjelenésre. A főszerkesztő arra kérte az előfizetőket, hogy amennyiben továbbra is igényt tartanak a folyóiratra, fizessenek be csekken a lapnak 650 forintot. A levél szerint a Magyar Krónika azért is szorul támogatásra, mivel a „megjelent példányok többsége díjmentesen kerül iskolákhoz, közkönyvtárakhoz, közintézményekhez határokon innen és túl". A példányszámról Bencsik most elmondta: mintegy hatezer kiadvány kerül közintézményekhez, kétezer előfizetőjük van, illetve ugyanennyi példány kerül standokra, könyvesboltokba. A havilapot 2014-ben alapította a tavaly elhunyt Kerényi Imre rendező, miniszterelnöki megbízott. Az első lapszámokat még a Fidesz alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány finanszírozta, de érkezett állami hirdetés is. A lap profilja azóta sem változott: bár esetenként a kormánypárti politikai élet szereplői is jegyeznek benne cikkeket, ám a lap megmaradt mértéktartó hangvételűnek és kulturális jellegűnek, ahogy nem lett része a fideszes médiumokat tömörítő média-óriásholdingnak sem. Egyelőre úgy fest, hogy később sem kell csatlakozniuk a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA). „Semmilyen ilyen jelzés nem érkezett, és nem is kérdeztek minket erről”, fogalmazott kérdésünkre Bencsik Gábor.