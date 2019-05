Ragaszkodnak a politikai pedofíliához: Orbán ezúttal árva gyerekekkel fényképezkedett Erdélyben

A miniszterelnök nem áll le a gyermeklapogatással, most a Csíkszentsimonban barátkozott Böjte Csaba otthonának lakóival. Ott volt az RMDSZ elnöke is ám ő csak a biodíszlet szerepét kapta.

Isten hozott! - virított a méretes, tortaformájú díszlet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíkszentsimoni otthonának bejáratánál, ezzel fogadták Orbán Viktort, aki négynapos erdélyi körútja során ide is benézett.

Orbán gyors hadvezéri terepszemlét tartott az alapítvány által építtetett otthonban és lófuttatóban. Az alapító, Böjte Csaba atya eközben elmondta, a gyermekotthon épületeit és a hozzátartozó telket a gyerekek tartják karban, és az intézményben gazdaképzés zajlik (a telephelyet a Székelyhon.ro szerint egyébként egy helyi üzletember adományozta az alapítványnak)

Orbán futtában megnézett egy lovasbemutatót, részt vett egy közös imádságon, de az esemény központi eleme érezhetően az volt számára, hogy a gyermekotthon lakóival barátkozott: kezet fogott, szelfizett velük, egy fehér kabátos kislányt pedig barátian ölelgetett. Bár a videóban nem hangzik el, az eseményen részt vett Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a legnagyobb erdélyi magyar politikai párt vezetője is.

Így az erdélyi politikát nem ismerők számára a felvétel alapján úgy tűnhet, hogy Kelemen csak egy az Orbán sleppjével mozgó öltönyösök közül. Hogy ez véletlen vagy szándékos mellőzés, nem egyértelmű, a miniszterelnök tudatosan megtervezett fellépéseit ismerve azonban inkább tudatos döntésről van szó.

A gyermekotthonban tett látogatás is jelzi, hogy Orbánnak Viktornak eszében sincs szakítani a politikai pedofília gyomorforgató gyakorlatával (miközben szemmel láthatólag nem tud mit kezdeni a gyerekekkel), hiába figyelmeztetett már április elején Székely László ombudsman, hogy "egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete". A miniszterelnök az elmúlt napokban egy hároméves kisgyereket hordozott körbe a Parlamentben, majd az erdélyi Szászfenesen meglátogatott egy kisgyerekes családot , ahol korábban Orbánék már keresztelőt tartottak – legutóbb a (640 milliós magyar állami támogatással felépített) Székelyföldi Jégkorong Akadémián rajongták körbe hokis gyerekek. Mivel a meglátogatott erdélyi helyszínekre a kormány korábban állami támogatást is küldött, Orbán vizitjével egyértelmű üzenetet is küldött a helyi magyarságnak, két héttel az EP-választás előtt.