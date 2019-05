Ingázó magyarok: Kárpátalja Prágába jár

Trump bejelentette, hogy a kínai távközlési vállalat ellen hozott intézkedések ügyét be lehet venni az USA és Kína közötti kereskedelmi tárgyalásokba.

Donald Trump múlt szerdán rendeletben tiltotta meg az amerikai cégeknek, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi vállalatokkal üzleteljenek. A rendelet hatására a Google villámgyorsan bejelentette, hogy korlátozzák a Huawei hozzáférését az Androidhoz. Amerikai csipgyártók is közölték, hogy szakítanak a kínai távközlési céggel, a hétvégére pedig a Huawei Matebook X Pro kikerült a Microsoft Store kínálatából (bár a készlet erejéig még meg lehet vásárolni ezt a terméket). Ezután Trump bejelentette, hogy bár a kínai távközlési vállalat nemzetbiztonsági veszélyt jelent, az ellene hozott szigorú intézkedések ügyét be lehet venni az USA és Kína között folyó kereskedelmi tárgyalásokba írja a BBC . Az elnök éppen aznap tette ezt a kijelentést, amikor az amerikai pénzpiacok újabb visszaesést könyveltek el a két gazdasági világhatalom közti élesedő konfliktus miatt. Az elnök megjegyezte, hogy reméli, újra sínre kerülnek a tárgyalások. Május elején még arról folytak az egyeztetések, hogy a két ország lassan megegyezik tavaly január óta folyó kereskedelmi konfliktus lezárásáról, ám az Egyesült Államok közben 25 százalékos büntetővámot vetett ki kínai importjának nagyjából felére. A magyar Huawei-felhasználóknak egyelőre nem kell aggódni: Nagy Ivett, a magyar Huawei végfelhasználói üzletágának marketingvezetője megerősítette, hogy a felhasználóknál lévő készülékek, illetve minden, már forgalomban lévő készülék, és nemcsak a jelenleg magyarországi raktárkészleten lévők, hanem mindegyik, amelyik kereskedelmi forgalomban van, változatlanul megkapják a programfrissítéseket és a készülékek ezután is zavartalanul fognak működni.