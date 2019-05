Demokrata és republikánus képviselők együtt bírálják Magyarországot a Kongresszusban

Jelenleg 28-al több parlamenti helyünk van, mint a szocialistáknak. Ez a válaszom arra a kérdésre, hogy az Európai Néppártnak (EPP) szüksége lehet-e a Fidesz mandátumaira a parlamenti többség megtartásához – mondta Manfred Weber, az EPP vezető jelöltje és frakcióvezetője az Európai Parlament összetételéről szóló nem hivatalos előrejelzés publikálását követően.

A bajor politikus újságírók előtt ismét világossá tette, hogy a kereszténydemokraták sem a jobb-, sem a baloldali szélsőségesekkel nem hajlandók együttműködni a megújuló Európai Parlamentben. Az EPP ezt megelőző kampányzáró rendezvényén Weber kifejtette: nem fognak összefogni azokkal, akik tönkre akarják tenni az Európai Uniót.



„Meg fogjuk védeni Európát a nacionalistákkal szemben” – fogalmazott.

A néppárt helyeket vesztett, de így is az EP legnagyobb pártja maradt, és mint ilyen, tárgyalásokra készül a parlament többi demokratikus pártjával a jövő feladatairól és az európai bizottsági elnök megválasztásához szükséges többség megteremtéséről. Weber a lehetséges koalíciós partnerek között említette a szocialistákat, a liberálisokat és a zöldeket. A négy frakció kényelmes többséget élvezne a képviselőtestületben. A politikus azt is közölte, hogy az EPP ragaszkodik ahhoz, hogy a pártcsaládok vezető jelöltjei közül kerüljön ki az Európai Bizottság következő elnöke. Frans Timmermans, aki az európai szocialisták választottja a tisztségre, meglebegtette, hogy mandátumokat veszített pártjuk esetleg az EPP nélkül is képes lenne parlamenti többség létrehozására, ezt azonban az átmeneti számok nem támasztják alá. A holland politikus azt mondta: nem az a lényeg, hogy ki lesz az Európai Bizottság következő elnöke, hanem az, hogy a testület milyen programot fog végrehajtani. Ettől függetlenül Udo Bullmann frakcióvezető késő éjjeli közleményében leszögezte, hogy Timmermans az egyetlen jelölt, aki képes valódi változásokat végrehajtani, ezért csak ő élvezheti az EP reformista többségének a támogatását. A liberálisok nevében megszólaló Margrethe Vestager versenyjogi biztos annak örült, hogy az európai politikai színtéren is sikerült megtörni a monopóliumokat, amennyiben véget ért az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták és Demokraták többségi kormányzása az EP-ben. Vestager szerint az európaiak egyértelműen a változásra szavaztak. Mint mindenki, ő is üdvözölte, hogy a választásokon sokkal többen vettek részt, mint húsz éve bármikor. A választások nagy nyertesei között vannak a Zöldek, nevükben a két Spitzenkandidat, Ska Keller és Bas Eickhout megerősítette: nem tudják elképzelni, hogy ne az európai pártcsaládok vezető jelöltjei közül kerüljön ki az Európai Bizottság elnöke. Szerintük a következő évek három fő célja a klímaváltozás elleni harc, a szociális igazságosság megteremtése és a demokratikus értékek érvényesítése Európában.