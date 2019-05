Orbán brüsszeli vezető választásáról beszélt a parlamentben, az ellenzék már az önkormányzati választásra készül

A miniszterelnök szerint felhatalmazást kapott a magyar emberektől "bevándorlásellenes" vezető választására. Ám az ellenzéki felszólalók szerint egyenesen vereséget szenvedett a Fidesz.



Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az EP-választás utáni első, hétfői parlamenti ülés. Orbán lényegében ugyanazt mondta el, mint vasárnap éjjel : rekord részvétel mellett rekord győzelmet aratott a kormánypárt. A kormányfő úgy értékelte az eredményt, hogy azzal ismét újabb felhatalmazást adtak a magyar emberek, méghozzá ezúttal arra, hogy

Orbán részt vegyen "bevándorlásellenes", keresztény és nemzeti európai vezetők választásában.

Csak ilyen vezetőket fog támogatni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Emlékeztetett: az európai vezetőket tömörítő Európai Tanács kedden már össze is ül, hogy az Európai Bizottság elnökéről tárgyaljon. Orbán nem ejtette ki néppárti ellenlábasának, Manfred Webernek a nevét, de jelen állás szerint őt illetné ez a pozíció, minthogy ő az EPP csúcsjelöltje.



A miniszterelnök ezután eldicsekedett a 2008-as gazdasági válság lecsengése után, a idesz alatt növekedésnek indult gazdasági mutatókkal, majd részletek nélkül ismét bejelentette, hogy ezeket is megvédi a kormány: gazdaságvédelmi akcióterv készül. Végül a Fidesz kizárólag hitelképes, jómódú családokat helyzetbe hozó családvédelmi akciótervével is elbüszkélkedett.



A Fidesz vereségéről beszéltek az ellenzéki frakcióvezetők

Mindenki választhat magának tükröt a vidámparkban, de nem a politikában - folytatta a napirend előtti felszólalások sorát Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője. Szerinte a mostani választással kiderült, hogy Európában nem a nemzetállamokat hirdető euroszkeptikus jobboldal van többségben; nekik mindössze 15-20 százalékuk jöhetett össze. Gyurcsány úgy látja, Orbán abban is téved, hogy tudná, mit akarnak a választók: nem az akaratukat, hanem a Fidesz hazugságainak erejét szemlélteti a kormánypárt eredménye. "Páriák lesznek Európában, és az ország fogja megfizetni az árát" - jelentette ki aztán, a Fidesz brüsszeli esélyeit latolgatva. Az ugyanis nem fér már el szerinte a Néppártban: vagy átülnek képviselői az ENF szélsőjobboldali frakciójába, vagy függetlenként dolgoznak, és az országnak egyik sem fog használni.



A Jobbik részéről Gyöngyösi Márton frakcióvezető vette át a szót. Felszólalásában Magyarország EU-ból való kivezetése miatt aggódott. Kvóták nincsenek, és a migrációról szóló Fidesz-kampány egy hazugság, folytatta. A bevándorlással riogató kormány szerinte az Európai Parlamentben minden konstruktív javaslatot elvet, így a Frontex erősítését, vagy egyezségek kötését Törökországgal és afrikai országokkal.



A Fidesznek és a hozzá hasonlóknak a politikai bűnözés előretörése volt a célja, ám nem sikerült kitörniük a progresszív erők karanténjából - vette át a szót Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most nem kétharmaddal nyert a kormánypárt, ráadásul 220 településen alul is maradt. Ezt úgy értékelte, a Fidesz most vesztett, ami esélyt és reményt ad az októberi győzelemre az önkormányzati választáson. Közös felelőssége az ellenzéknek elhozni a változást, hangsúlyozta, kijelentve: "októberben egy új ország ébredhet".

3 millió Fidesz-szavazóból 1,7 millió lett mostanra, mondta felszólalásában Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője. Az ellenzék ugyanakkor minden budapesti kerületben, és az összes megyei jogú városban több szavazatot szerzett összességében, mint a kormánypárt. Ez nem éppen történelmi siker a sok száz propagandára költött milliárd fényében, folytatta. Orbán Európában viszont remekül tudta mozgósítani az ellenfeleit, és a zöldek jelentősen erősödtek.



Keresztes László Lóránt az LMP részéről megköszönte a rájuk leadott szavazatokat, és jó munkát kívánt az Európai Parlamentbe készülő képviselőknek.