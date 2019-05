Ezrével öli az alaszkai madarakat a klímaváltozás

Tizenkét taggal bővült a minnesotai törpemalacok családja a Debreceni Állatkertben.

A tizenkét életerős törpemalac körülbelül négy hónapos vemhesség után látta meg a napvilágot. A kismalacokról anyjuk gondoskodik, így szépen gyarapodnak, és nemsokára elérik az egy kilogrammos súlyt - derül ki az intézmény Facebook-oldaláról

A minnesotai törpemalac a házi sertés egy kitenyésztett változata, és nevéhez híven kicsi is marad: a kifejlett állatok tömege is csak 30-50 kiló körül van. Az okos és engedelmes állat az Egyesült Államokban kedvelt háziállat is, mivel a gazdájához ragaszkodó, és más házi kedvencekkel is barátságos. Bár nagy a mozgásigénye, kertben és lakásban egyaránt tartható, akár szobatisztaságra is meg lehet tanítani.