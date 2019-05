MTA-ügy: rosszalló tekintettel figyeli az Európai Bizottság a kormány húzásait

A kormány döntése alighanem a végünket jelenti – nyilatkozta Rainer M. János történész, az 56-os intézet vezetője a Népszavának.

Június közepéig kell megállapodást kötni arról, hogy az 1956-os Intézet – Oral History Archívumot átveszi a Szakály Sándor által vezetett VERITAS Történetkutató Intézet – vette észre a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletet a 444.hu . „Nekünk senki nem szólt előre. Most kezdjük felfogni, mi történt” – számolt be Rainer M. János arra a kérdésünkre, hogy a rendelet közzétételét megelőzte-e bármifajta egyeztetés. „Nem tudtam róla, mi készül. Reggel kilenckor hívott egy kollégám. Éppen autót vezettem, tőle hallottam a hírt” – mondta. Rainer M. János gondolkodott azon, hogy az intézet jövője szempontjából létezhet-e valamilyen pozitív forgatókönyv, de ilyen egyelőre nem jutott eszébe. A VERITAS ugyanis kormányzati háttérintézmény, amely közvetlenül a Miniszterelnökséghez tartozik. Ide betagozódva nem látja esélyét annak, hogy érvényesülhet a kutatói szabadság. „Van, amit túl lehet élni, és van, amit nem” – jelentette ki. Az 56-os intézetet a rendszerváltáskor, 1989-ben alapították. Első kiadványában – amelyet több száz könyv és több ezer tanulmány követett – Antall József miniszterelnök írta az előszót. Rainer M. János szerint a Fidesz ellenszenve régóta, már 21 év óta tetten érhető velük szemben. Ennek okát nem tudja, hiszen az intézet mindig is a történészi munkára fókuszált, tartózkodott a direkt politikai vagy emlékezetpolitikai megnyilvánulásoktól.