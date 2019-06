Azonosították a hét dél-koreai áldozatot

Rendőrök meséltek a mentés első pillanatairól.

Azonosították a szerda este történt dunai hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1 aktuális csatornán szombat délután. Gál Kristóf elmondta: a hét elhunytat egyrészt a holttestekről vett ujj- és tenyérlenyomatok alapján a dél-koreai hatóságok közreműködésével, valamint a hozzátartozóknak bemutatott fényképek segítségével azonosították. A szóvivő megmagyarázta, miért nem vettek részt a mentésben a rendőrség helikopterei. Ahogy arról beszámoltunk , a rendőrség többször elbüszkélkedett az erős keresőlámpával és hőkamerával is felszerelt helikopterek felszerelésével, két hete sincs, hogy negyed órás műsorban mutatták be „a vízben bajba jutott ember mentésénél alkalmazható technikát”. Gál Kristóf magyarázata szerint van egy úgynevezett időjárási minimum, amely alatt a gépek nem szállhatnak fel. Szerda este olyan körülmények voltak, hogy a rendőrség egyébként éjjellátó készülékkel is felszerelt helikopterei nem kaptak felszállási engedélyt.