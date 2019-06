Népszavazást akarnak a nyugdíjasok

Az egyik kérdés annak eldöntésére szolgál, hogy a 134 ezer forintos átlagos nyugdíj alatti juttatásokat nagyobb ütemben, míg az e fölötti ellátásokat alacsonyabb mértékben emeljék-e meg.

Öt kérdést adott be magánemberként a Nemzeti Választási Bizottsághoz hétfőn délelőtt Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület vezetője, de a népszavazási kezdeményezéseket valamennyi országos hálózattal rendelkező idős-szervezet támogatja. Az egyik kérdés annak eldöntésére szolgál, hogy a 134 ezer forintos átlagos nyugdíj alatti juttatásokat nagyobb ütemben, míg az e fölötti ellátásokat alacsonyabb mértékben emeljék-e meg. A kérdés azért aktuális, mert egyrészt megszűnt a magasabb bérek magasabb adókulcsa, másrészt a nyugdíj-megállapítás szabályai gyakran változnak, nem ritka, hogy ha a beosztott egy-két évvel később megy nyugdíjba, százezer forinttal is többet kaphat, mint egykor jobban kereső korábbi főnöke, ugyanannyi ledogozott évvel a háta mögött. Másrészt az alacsony ellátásban részesülők nehezen élik meg, hogy van olyan nyugdíjas az országban, akinek egy vagy kétmillió forintnál is magasabb összeget fizetnek havonta. A kormány nem akarja visszaállítani a nyugdíjplafont, ezért az idősek szervezetei az állami vezetők béreinek megállapításakor most is használt módszert javasolják. Azt mondják, a legmagasabb nyugdíj ne lehessen több a nyugdíjminimum harminckilencszeresénél, ha már a miniszterelnök és az államfő pénze a mindenkori köztisztviselői illetményalap (38 650 forint) ekkora szorzata. Amíg a 2008 óta 28 500 forintos nyugdíjminimum nem változik, a legmagasabb kifizetett időskori ellátás így 1 millió 111 ezer forint lenne, szemben a lapunkban épp tegnap ismertetett adattal, ami szerint kilencen már 2 millió fölötti ellátást kapnak. A nyugdíjasok szervezetei sok panaszt kapnak az idősotthonok kiszámíthatatlan díjemeléseiről, ennek szabnának gátat azzal, hogy csak az éves nyugdíjemelésnek megfelelő vagy az alatti térítési díjemelés legyen elfogadható. Azt is szeretnék elérni, hogy az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket a mainál is szigorúbban büntessék, végül pedig azt, hogy a túlórákat ne csak az egészségügyben számítsák be a nyugdíj megállapításakor a ledolgozott időbe, hanem valamennyi ágazatban. A népszavazási kezdeményezések mellett más akciókkal is próbálják felhívni a politikusok és a közvélemény figyelmét a több mint kétmilliós nyugdíjas közösség gondjaira. A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) aláírásgyűjtéssel követel méltó megélhetést az időseknek, felosztották egymás között a neveket és felkeresik az egyéni parlamenti képviselőket, sőt Békésben nyugdíjas megyegyűlést is tartottak a térség társadalmi és gazdasági leszakadásának okait kutatva, őszre pedig komplett fejlesztési tervet ígérnek.