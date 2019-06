Már ketten is meghaltak a börtönben Szita Bence gyilkosai közül

A járművet drótkötéllel rögzítették, az érintett szakaszt lezárták.

Baleset történt az M3-as autópálya 149-es kilométerszelvényénél, Mezőcsát térségében, a Miskolc felé vezető oldalon szerda reggel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). A balesetet szenvedett kamion mentéséhez Tiszaújvárosból, Mezőcsátról, Mezőkövesdről érkeztek tűzoltók, valamint Debrecenből egy daru és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre tart. Az egységek elsődlegesen drótkötéllel rögzítették az instabil helyzetű kamiont. Az érintett útszakaszt a beavatkozás idejére lezárták. A balesetről több kép is készült, melyeken látható, hogy a kamion majdnem lezuhant egy felüljáróról, és a levegőben lóg.több fotót is közzé tettek.úgy tudja, a sofőr sérülés nélkül megúszta a balesetet.