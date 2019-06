Bekérették a külügybe a román nagykövetet, de hiába, nem ment

A Facebookon üzent, hogy mindenki értse.

Az ellenzéki pártok egymásba vetett bizalma az egyik legfontosabb az Orbán elleni küzdelemben - írta Facebook-posztjában Kunhalmi Ágnes, és hogy egyértelmű legyen, mire gondolt, rögtön ki is fejti. Idézi Gyurcsány Ferenc EP-választás estéjén tett nyilatkozatát, mely szerint „Nincs ok arra, hogy bármelyikük is elbizonytalanodjon Karácsony Gergely támogatásában.” Karácsony „nem az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, hanem a miénk is, így döntöttünk, megjegyzem, már akkor, amikor az MSZP az előválasztás első körében még Horváth Csabát indította. Három párt támogatja Karácsonyt, a Momentum pedig vállalta, hogy az előválasztás győztese mellé áll. Nincs semmi okunk felrúgni egy korábban korrekt módon megkötött megállapodást" - idézi a DK elnökét. A helyzet azonban Az MSZP-nek csúnya bukást, a DK-nak és a Momentumnak nagy sikert hozó EP-választás után megváltozott. a korábban Karácsony mögé felsorakozó két ellenzéki párt bejelentette, hogy saját jelöltet indít az előválasztáson. Pontosabban a DK támogatja a függetlenként próbálkozó Kálmán Olgát, a Momentum pedig Kerpel-Fronius Gábort indítja. Így Karácsony Gergelynek két kihívója is lett, pedig a korábbi egyetlen ellenfél, Puzsér Róbert visszalépett. Kunhalmi Ágnes - miután többször emlékeztet az ellenzéki pártok felelősségére és a bizalom fontosságára - Karácsony Gergely támogatására szólít fel mindenkit, mert olyan jelölt kell, "akinek van városvezetői tapasztalata, és aki végig is tudja vinni, amit közösen elterveztünk".