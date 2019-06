„Nem érdekel más, csak a Diósgyőr...” - de azért jól jönne egy nyugodt szezon

Hajtós, élvezetes meccsen Wales elleni győzelemmel folytatta az Európa-bajnoki selejtezőket a magyar labdarúgó-válogatott Budapesten.

Két rém kellemetlen, de a magyar remények szerint nem döntő fejlemény előzte meg a meccset. Egy: háromezerrel kevesebb szurkolót engedhettek be a Groupama Aréna nézőterére, mert az UEFA a márciusi szlovák–magyar Eb-selejtezőn tapasztaltak miatt szektorbezárással sújtotta a magyar szövetséget. Az ok: egy magyar szurkolói csoport rasszista és szlovákokat sértő jelszavakat skandált, valamint károkat okozott a nagyszombati stadionban, pirotechnikai eszközöket használt és tárgyakat dobált a pályára. Kettő: szövetségi kapitánya, Marco Rossi nélkül kellett játszania a válogatottnak, mivel az olasz mestert a szombati, Azerbajdzsán elleni bakui meccs hajrájában a holland bíró elküldte a kispadtól. Az eltiltást amúgy Rossi elfogadta, egyúttal jelezte: súlyos bírói hibának tartja a történteket. A mestert Cosimo Inguscio helyettesítette, aki nem először meccselt Rossi helyett, az észtek elleni Nemzetek Ligája-találkozón is ő irányította a válogatottat – miután Rossi akkor is eltiltott volt. A walesi válogatott eddig ötven százalékkal tolta a csoportban, nyert a szlovákok ellen, kikapott a horvátoktól. Mi ellenben a forduló előtt (leírni is katarzis…) jobb gólarányunkkal vezettük az E-csoportot! Óvatosan indult a parti, mígnem negyedóra múltán Dzsudzsák a horvátok elleni első gólt idéző módon, azt egyenesen lekopírozva ugratta ki Szalait, aki Holendernek erőből középre vágta, de a centerező társ egy hajszállal lemaradt a beadásról. Élénkült az iram, és a magyar csapat volt az aktívabb: előbb Lawrence lövését fogta magabiztosan Gulácsi kapus, majd Pátkai dobta fel magát a levegőbe, de nem találta el a labdát ollózás közben: ha sikerül, káprázatos lett volna. Aztán megint Dzsudzsák küldött a walesi kapu elé egy szabadrúgást, de Szalai pechjére az ötös magasságában rosszul vette le a labdát.

És Orbán megrezegtette végre a walesi hálót – igaz, csak az oldalhálót… Dzsudzsák beadását az ötösről fejelte oda. De kevésen múlt a következő akció is, Szoboszlai kétszer került helyzetbe. Az első félidőben egyetlen kérdés maradt megválaszolatlanul: hol van Gareth Bale, a Real Madrid világsztár támadója? A válasz: a nem túl agilis szélsőt szépen levette a magyar védelem. Aztán a fordulás után Szoboszlai a tizenhatoson vonalán mellel levette, a felpattanót kapásból tényleg egy csecsemőtenyérnyivel rúgta fölé. A legnagyobb helyzetet aztán Bale hagyta ki, óriási mázli, hogy az üresen kapott labdát rosszul találta el, így Gulácsi le tudta halászni a gólvonal felé pörgő labdát. Aztán egy szögletet kapura fejeli Baráth, de a walesi védő szó szerint a gólvonalról mentett! Érett a magyar gól és meg is lett: Szalai birkózott középen, de legyűrték, a labda viszont kis szerencsével Pátkai elé került, aki bevágta (1-0)! A vége hősies védekezéssel telt, de meglett! Nyert Magyarország. A csoport másik keddi mérkőzésén Azerbajdzsán Szlovákiát fogadta: a vége megrázó kiütés, a szlovákok idegenben is 1-5-re nyertek.

A csoport állása: 1. Magyarország (4 meccs) 9 pont 2. Szlovákia (3) 6, 3. Horvátország (3) 6, 4. Wales (3) 3, 5. Azerbajdzsán (3) 0.