Diósgyőrben nem kellett, a Kaukázusban csodát tett

A magyar labdarúgás rendszeresen képes a pályán és a pályán kívül is nem mindennapi (és nem hízelgő értelemben) történésekkel szórakoztatni a nagyérdeműt. A Diósgyőrnek ebben sikerült kiemelkednie a mezőnyből, és megint csak nem pozitív viszontagságban. A klub a múlt héten 5-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Debrecentől, amivel biztossá vált, hogy jövőre kiesik a másodosztályba. Az alakulat működése túlszárnyalja a Benny Hill Show-t, ha ez pedig önmagában nem lenne elég, a kaukázusi Azerbajdzsánból ugyanezen a hétvégén kapott egy olyan fricskát, amire a legnagyobb forgatókönyvírók is elégedetten csettintenének.