A magyar labdarúgás rendszeresen képes a pályán és a pályán kívül is nem mindennapi (és nem hízelgő értelemben) történésekkel szórakoztatni a nagyérdeműt. A Diósgyőrnek ebben sikerült kiemelkednie a mezőnyből, és megint csak nem pozitív viszontagságban. A klub a múlt héten 5-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Debrecentől, amivel biztossá vált, hogy jövőre kiesik a másodosztályba. Az alakulat működése túlszárnyalja a Benny Hill Show-t, ha ez pedig önmagában nem lenne elég, a kaukázusi Azerbajdzsánból ugyanezen a hétvégén kapott egy olyan fricskát, amire a legnagyobb forgatókönyvírók is elégedetten csettintenének.
A Fradi már hét meccs óta veretlen a bajnokságban.
Lehet, hogy a parlamenti párt lila-fehér színeit egy általa gyűlölt futballcsapatéval téveszette össze az agresszív férfi, aki előbb a pultra csapott, majd az egyik aktivistát is megütötte.
Egyszerű, rövid, tömör üzenet, ami mindenki számára közérthető.
Az Orbán-kormány többször is ígéretet tett a kohászat újraindítására, eddig vajmi kevés eredménnyel.
Az Újpest FC házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd csapatát, a Diósgyőr Budafokon kapott ki újra, az MTK pedig a Puskás otthonában nyert.
A lila-fehérek szombati vereségükkel sorozatban öt bajnoki találkozó óta nyeretlenek.
Csütörtökön ünnepli születésnapját a legnagyobb hazai régiós sportklub, a Diósgyőr, amelyért ma is rajonganak a szurkolók.
A címvédő Ferencváros legyőzte vendégként a Diósgyőrt vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.
A labdarúgócsapat szurkolói jóban-rosszban kitartanak az együttes mellett, de örülnének egy nyugodt szezonnak, amikor nem kell a kieséstől rettegniük.
A ferencvárosi együttes pályaválasztóként immár 32 találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban.
A Ferencváros és a Honvéd négy, a Haladás pedig két góllal győzte le harmadosztályú ellenfelét.
Az ajánlat csak az újabb próbálkozásra futott be, ezt gyorsan el is fogadták.
Kettészakadt a mezőny a labdarúgó NB I hétvégi fordulója után: a kieséstől fenyegetett csapatok kikaptak, így egyre nagyobb a lemaradásuk a középmezőnyhöz képest.
Szombaton kezdődik a labdarúgó NB I új idénye, amelynek első rangadóit vasárnap játsszák a fővárosban. Ezúttal is a címvédő MOL Vidi FC és a Ferencváros az esélyes.
A bajnoki címért, a kupaselejtezőt érő harmadik pozícióért és a kiesés elkerüléséért is komoly verseny zajlik a labdarúgó NB I-ben, amelyből a maival együtt három forduló van hátra.
A Diósgyőrtől két hete elküldött vezetőedző, Bódog Tamás pihen, de nem szakadt el a labdarúgástól. Ha hívnák, szívesen vállalna új feladatot – akár Magyarországon is.
A Videoton Lazovic duplájának is köszönhetően simán, három góllal megverte a vendég Diósgyőrt szombaton, a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának zárótalálkozóján.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága kedden 500 ezer forintra büntette a DVTK-t.
Az Újpest 2-1-re győzött Debrecenben a Diósgyőr vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága csütörtökön félmillió forintra büntette a Diósgyőri VTK klubját.
Az újonc Balmazújváros a 94. percben büntetőből szerzett góllal 2-1-re győzött Debrecenben, a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában.
Kozmetikázták a nézőszámot a debreceni stadionban szombaton egymásután rendezett Debrecen-Haladás és Diósgyőr-Honvéd élvonalbeli labdarúgó bajnoki mérkőzéseken.
Az élő legendaként emlegetett egykori futballkapus egész életében hű maradt egyesületéhez, Veréb György lassan fél évszázada a DVTK szolgálatában áll.
Öt élvonalbeli csapat kapott pénzbüntetést a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától kedden.