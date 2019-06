Vitatják a Vatikán genderelméleti dokumentumát

A két korrupciós üggyel is lelepleződött miniszterelnök lemondását követelik, valamint a számonkérését akadályozó igazságügyi miniszter távozását.

Andrej Babis cseh miniszterelnök lemondását követelték tüntetők kedd este egyszerre háromszáz csehországi városban. A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brünnben gyűltek össze, ott mintegy hatezren vonultak az utcára. A demonstrációkat meghirdető Millió pillanat a demokráciáért civil szervezet ezúttal nem tartott tiltakozást Prágában, ahol egy héttel ezelőtt becslése szerint 120 ezer ember vonult az utcákra Babis, illetve Marie Benesová igazságügyi miniszter távozását követelve. A következő tüntetést a fővárosban június 23-ára tervezik.

A demonstrációknak alapvetően két okuk van:

Az Gólyafészek nevű szabadidőközponttal kapcsolatos ügyben az európai uniós pénzekkel, támogatásokkal való visszaéléssel gyanúsítják a cseh kormányfőt. A rendőrség az eset kivizsgálása után áprilisban vádemelést javasolt Babis ellen.

A másik ok pedig az, hogy az Európai Bizottság ellenőrzései alapján készült könyvvizsgálói jelentések szerint Andrej Babis politikai és vállalkozói tevékenysége összeférhetetlen . Bár Babis az Agrofert holdingot 2017 februárjában két vagyonkezelő alapba helyezte, az uniós ellenőrök szerint a kormányfő továbbra is befolyással van a - jelentős uniós támogatásokhoz is jutó - cégeket érintő döntésekre. Emiatt mintegy 451 millió koronányi uniós támogatást - 5,86 milliárd forintnyi összeget - kellene visszafizetnie Csehországnak.