„Sokfajta módon lehet férfinak vagy nőnek lenni” – Genderelméletről csak a tudatlanok beszélnek

„Kértem, hogy végezzenek tanulmányokat korunk e csúnya ideológiájáról, amely eltörli a különbségeket, és mindent egyformává tesz” – nyilatkozta nemrégiben egy vatikáni konferencián Ferenc pápa a gendertudományokról. Ebben sikerült közös nevezőre jutnia a magyar kormánnyal. „A gender – a marxizmus-leninizmushoz hasonlóan – inkább nevezhető ideológiának, mint tudománynak” – jelentette ki Rétvári Bence még 2017-ben, és később meg is szüntették az egyetemi gender szakot. Aki diplomát vagy doktori fokozatot akar szerezni gendertudományból, mehet Szerbiába, vagy megelégszik azzal, hogy mondjuk szociológusként foglalkozik a témával. Mi ez a görcsös riadalom? Nem mindannyiunk által megélt, létező jelenség, hogy a társadalom a nemek mellé meghatározott szerepeket, normákat rendel, amelyben sok más mellett hierarchikus viszony is kifejeződik? Gregor Anikó szociológust, az ELTE egyetemi docensét kérdeztük az őrült idegenkedés okairól, a társadalmi nem kutatásának valós céljairól.