Az illiberális állam erőforrásként tekint a nőkre, olyan módon élősködik rajtuk, mint a tapló a fa törzsén – hangzott el a bemutatón
„Kértem, hogy végezzenek tanulmányokat korunk e csúnya ideológiájáról, amely eltörli a különbségeket, és mindent egyformává tesz” – nyilatkozta nemrégiben egy vatikáni konferencián Ferenc pápa a gendertudományokról. Ebben sikerült közös nevezőre jutnia a magyar kormánnyal. „A gender – a marxizmus-leninizmushoz hasonlóan – inkább nevezhető ideológiának, mint tudománynak” – jelentette ki Rétvári Bence még 2017-ben, és később meg is szüntették az egyetemi gender szakot. Aki diplomát vagy doktori fokozatot akar szerezni gendertudományból, mehet Szerbiába, vagy megelégszik azzal, hogy mondjuk szociológusként foglalkozik a témával. Mi ez a görcsös riadalom? Nem mindannyiunk által megélt, létező jelenség, hogy a társadalom a nemek mellé meghatározott szerepeket, normákat rendel, amelyben sok más mellett hierarchikus viszony is kifejeződik? Gregor Anikó szociológust, az ELTE egyetemi docensét kérdeztük az őrült idegenkedés okairól, a társadalmi nem kutatásának valós céljairól.
A Szentszék persze nem támogatja, hogy az emberek saját maguk döntsenek nemükről.
Pető Andrea a CEU professzora, egyetemi tanár, az MTA doktora. Idén megkapta az Európai Akadémiák Kulturális Értékteremtésért járó Madame de Staëldíját a társadalmi nemek és a kortárs európai történelem kutatásában végzett tudományos munkájáért. A közelmúltban jelent meg könyve Elmondani az elmondhatatlant – A nemi erőszak Magyarországon a II.világháború alatt címmel.
Tollvonással és minden indoklás nélkül szüntetnék be a két magyarországi egyetemen is működtetett képzést. Az Orbán-kabinetnek már régóta bögyében van a társadalmi nemekkel foglalkozó tudományterület.
Alig 24 órát kaptak az egyetemek arra, hogy véleményezzék az Emmi és az igazságügyi tárca rendeletmódosító előterjesztését, ami azt mondja ki: a jövőben nem indulhat képzés társadalmi nemek tanulmánya szakon.
Ősztől családtudományi mesterképzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen - jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy szerdai konferencián. Ez minden bizonnyal a kormány válasza arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) nemrég arról adott hírt: ősztől társadalmi nemek tanulmánya, azaz gender studies képzés indulhat mesterszakon az egyetemen. Balog Zoltán kijelentette: "az emberek nőnek és férfinak születnek, ezért a kormány nemet mond a társadalmi nemekre, igent mond azonban a változó társadalmi szerepekre".
Miért ritka a női tudós, miért van kevés női író, mi befolyásolja egy társadalom családképét és a nemi szerepeket, hogyan lehet elősegíteni az egyenlőséget: ezeket a kérdéseket mind vizsgálja a társadalmi nemek tudománya, amire az ELTE most egy szakot is épít. A kormánypártok már korábban is kritizálták a genderőrületet, most a KDNP ifjúsági tagozata tiltakozott az új szak miatt. De mégis mit adott nekünk a gender studies?