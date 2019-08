Ez az év strandétele

Annak ellenére, hogy a nagy része víz, rengeteg ásványi anyagot és vitamint tartalmaz a már késő őszig is termő sárgadinnye.

Az ázsiai eredetű sárgadinnye gyümölcs és gyógynövény is egyben. Szülőhazája India, ahol már 4000 éve termesztették. Fajtáit általában két csoportra osztják; a cukordinnye cseres héjú, halványzöldes húsú, rendkívül édes gyümölcs, a kantalup típus pedig gerezdes, sárga húsú, és hosszúkásabb. A sárgadinnye héja lehet sima, rücskös, hálós vagy barázdált is, húsa narancsszínű vagy zöldes árnyalatú, egyes fajtáknál aranysárga színűvé válik az érett gyümölcs.

A sárgadinnye nagyjából 90 százaléka víz, így remek hűsítő és segít a hidratálásban is. Magas a szénhidrát-, de a cukortartalma is, ezért cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak mértékkel ajánlott fogyasztani. Tartalmaz ásványi anyagokat: kalcium, vas, foszfor, nátrium, kálium, magnézium, réz, cink, króm és vitaminokat: A-vitamin, tiamin, folsav, C-vitamin is, de a legjelentősebb a magas béta-karotin tartalma. Több van benne, mint a barackban, a grapefruitban, a narancsban, a kajsziban, a nektarinban, majdnem annyit tartalmaz, mint a sárgarépa. Ez az erős antioxidáns adja a sárga színét, és A-vitaminná alakulva hozzájárul a szem, a vér és az immunrendszer egészséges működéséhez. Szinte minden gyulladásos és lázzal járó betegségre hatásos lehet. Javítja a közérzetet, rostjai élénkítik a bélrendszert, hatékony vékony- és vastagbélgyulladásra is. Élénkíti a veseműködést, a köszvény, az epekő és a reuma egyik legjobb ellenszere is, de női problémák kezelésére is alkalmas.

A sárgadinnyeszezon a korábbiakhoz képest hosszabb: már májustól késő őszig lehet hazai gyümölcsöt kapni.

Ahogy a görögdinnyénél , a sárgánál sem mindegy, milyet választunk. Olyat keressünk, amelyik nem sérült, nincs rajta puha folt, repedés. Minél intenzívebb az édes illata, annál érettebb. A tetején, a kocsánynál lágyabbnak kell lennie, mint a középen.

Hűtőszekrényben három-öt napig is eláll, de nem árt tudni, hogy minden más étel is sárgadinnye illatú lehet. Frissen fogyasztva a legjobb, de készíthető belőle leves, desszertek, sonkával pedig az olaszok egyik kedvenc előétele.