Aggódhat a Sziget Fesztivál: másfél évig is tarthat a K-híd felújítása

A Viking Sygin kabinablakai előtt úsztak el az áldozatok, de még azt sem jelentette, hogy "ember a vízben".



A Hableány kapitánya sem érzékelte a veszélyhelyzet kialakulását, és feltehetően azt sem, amikor a Viking Sigyn hablemeze – vagyis az orra – elérte a farát, írja a hvg.hu a lap birtokába került szakértői jelentés alapján, amely a rendőrség felkérésére készült. Ebből hozott korábban részleteket az index.hu is, mikor arról írt, a május 29-én balesetet szenvedett sétahajón az előírtnál egyel kevesebb matróz volt – amit vitat az üzemeltető Panoráma Deck ügyvédje –, illetve hogy nem figyelmeztette későbbi elsüllyesztőjét, hogy ne előzzön. A jelentés kimondja azt is, hogy

"a Hableány kapitánya a behajózó csatornában, mint útjogos hajó, nem számolt azzal, hogy a korábban megelőzött kabinos hajó a Margit híd alatt fog előzni".

Többször leírják, a Viking kapitánya, Jurij C. hibásan mérte fel a helyzetet, az adott körülmények között – a másik hajó sebessége és iránya, valamint a hídszűkület miatt – nem előzhetett volna, a vészhelyzetet az ő vezetéstechnikája okozta. A két hajó vezetője nem is kommunikált egymással, holott előzés előtt ez kötelező. Egy korábbi rendőrségi jelentés is megállapította, hogy a radarberendezés működőképes volt, az ütközés előtt másfél perccel riasztást is leadott. Hangja viszont minden bizonnyal le volt némítva, azt ugyanis nem említette a rendőrségi jegyzőkönyv.

A jelentés szerint a Margit hídtól 120 méterre volt a Viking, mikor a radarkép alapján veszélyes közelségbe került a Hableány. A Viking kapitánya egy STOP manőverrel elkerülhette volna az ütközést. A jelentésben pontosan leírják a két hajó sebességét is:

míg a Hableány egy átlagos 7-8 kilométer/órás sebességet tartott, addig a Viking 2,4-ről gyorsult fel a Parlamentnél 12,4-re, így érte utol az előtte menő kisebb hajót.

Bár korábban elterjedt, hogy a Hableány kapitánya az utolsó pillanatban megpróbált kitérni – ezért fordította el a kormánylapátot 11 fokkal –, a jelentésben semmi ilyesmi nincs: azt írják, a bal parti kikötő felé vette az irányt, ezért kezdett kanyarodni.

A Vikingen dolgozó magyarok tanúvallomásából kiderült, a szállodahajó alján lehetett érzékelni az ütközést. Egyikük azt mondta, mikor érezte az ütést a hajótesten, arra gondolt, hogy megdobta őket egy nagyobb hullám, vagy nekik ment egy fatörzs. Másikuk azt érezte, mintha kiment volna a talaj a lába alól.



A harmadik magyar kabinjának ablaka 30-40 centire volt a víztől, ő meglátta az embereket a vízben, igaz, akkor még nem tudta, hogy kerültek oda.

A matrózok azonnal megkezdték a mentést, ezt a jelentés is kiemeli. Több utas látta, hogy baj van, elkezdtek kiabálni, ők szóltak a kapitánynak is, aki viszont nem jelentette rádión, hogy "ember a vízben". A NAVINFO-n késve jelentette az esetet, és csak részinformációkat mondott el, a térségben közlekedő hajók felé nem volt közlemény.

A jelentés foglalkozik a Sigyn után hajózó Viking Idun kapitányával is, aki nem reagált az „ember a vízben” riasztásra. Amint ez elhangzott a hely megjelölésével, az Idunnak ki kellett volna húzódnia a bal part mellé, ott megállni, és elrendelni a riadót. A jelentés szerint az, hogy a Sigyn csökkentette a sebességét, csónakját vízre tette, illetve mentőgyűrűk kerültek a vízbe, elég indokot szolgáltathatott volna az Idun kapitányának arra, hogy valamilyen intézkedést hozzon. Nem így tett, és már őt is feljelentették segítségnyújtás elmulasztása miatt.