Az "orosz bankot" figyelni fogja a magyar titkosszolgálat - legalábbis Orbán ezt ígérte Amerikának

Az elutasított júniusi csomag után újabb négy népszavazási kezdeményezés kérdését adja be szerda délelőtt az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület vezetője a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB).

Karácsony Mihály a többi országos nyugdíjas szervezet vezetőjével összefogva, az ő aláírásukkal is támogatva szeretné megkérdezni a felnőtt állampolgárokat, hogy akarják-e a Nyugdíjbiztosítási Alap önállóságának visszaállítását és azt, hogy szervezetük delegáltjai a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) keretében ellenőrizhessék az Alap pénzeinek elköltését. Szerintük arról is népszavazáson kellene dönteni, hogy a személyi jövedelemadó önálló, nem egyházi részét az adózó átutaltathassa saját nyugdíjas szüleinek támogatására is. Külön javaslat, hogy a vállalatok a „társasági adóról és osztalékról” szóló – közismert nevén a tao – törvényben rögzített célok mellett a nyugdíjasok érdekében működő szervezeteket is támogathassák. A felvetésre, hogy adóügyekben nem lehet népszavazást indítani, Karácsony Mihály azt felelte, adónemekről valóban nem, de értelmezésük szerint ezek mértékéről meg lehet kérdezni a lakosság véleményét. A negyedik népszavazási kérdés a milliós nyugdíjak kifizetésének akar gátat szabni a jelenlegi korlátok átalakításával. Karácsony Mihály arra emlékeztetett, hogy a nettó 372 és 420 ezer forint közötti fizetéseknek a mostani törvény alapján a 90, míg az e fölötti kereseteknek a 80 százalékát veszik figyelembe a nyugdíjak kiszámításakor, ezeket a mértékeket szeretnék 10 és 5 százalékra csökkenteni, amivel nagyjából 600 ezer forint környékén húzhatnák meg a nyugdíjkifizetések határát. Ahogy azt korábban megírtuk, a nyugdíjas szervezetek nevében az ernyőszervezetként működő Nyugdíjas Parlament elnöke magánemberként június elején már benyújtott öt népszavazási kérdést, de az NVB valamennyit elutasította. Akkor az egyik felvetésük az volt, hogy a mindenkori medián nyugdíj 39-szeresénél (mert a köztisztviselői illetményalap 39-szeresét kapja a miniszterelnök) ne kaphasson senki magasabb ellátást idős korában, ami a mostani negyedik kérdéshez hasonlóan nagyjából 600 ezer forintos plafont jelentett volna. Az első csomag egyik kérdését azonban csak 6:5 arányban utasította el az NVB, ezért a döntés ellen fellebbeztek a Kúriánál. Azt kérdeznék: egyetértenek-e a szavazók azzal, hogy a túlórákat ne csak az egészségügyben számítsák be a nyugdíj megállapításakor a ledolgozott időbe, hanem valamennyi ágazatban. Információink szerint a nyugdíjas szervezetek augusztus vége előtt újabb népszavazási kérdéseket terveznek beadni az NVB-nek.