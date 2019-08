Felvillanyozott e-autó-jóslatok

Változatlanul valószerűnek tart 2023-ra 52 ezer hálózatról tölthető tiszta és hibrid gépjárművet Magyarországon a PwC – közölte megkeresésünkre Bársony Péter, a nemzetközi tanácsadó e-mobilitási igazgatója.

Lapunk a hazai elektromos autózás elterjesztését célzó, Jedlik Ányosról elnevezett kormányzati terv augusztus elejiközzétételekor arra hívta fel a figyelmet, hogy az első változat 2015-ös megjelenését megelőzően, 2013-ban a tanácsadó cég 2020-ra 189 ezer e-autót is elképzelhetőnek tartott . Ehhez képest az e-cars.hu legutóbbi adatsora szerint 2019 júliusában a Belügyminisztérium mindössze 13,6 ezer zöld rendszámos – tölthető elektromos és hibrid – járművet tartott nyilván. A hat éves előrejelzés a legvalószínűbbnek 2020-ra 45 ezer ilyen autót jósolt. Bársony Péter ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmünket, hogy eme tanulmányukat azóta rendszeresen frissítették. Mindazonáltal kiállt a 2014-es – a Jedlik Ányos Terv első változatában is idézett –, 2023-ra vonatkozó elképzeléseik mellett. A kabinet ugyanis a jelek szerint nem tervezi megvonni a támogatásokat – érvelt. Az öt éve készült tanulmányuk egyébként a legvalószínűbbnek nevezett 52 ezres szám mellett 2023-ra 139 ezret sem zár ki. Borúlátó értéket az anyagban nem leltünk. Pedig ilyenre már csak azért is szükség lenne, mert a friss kormányanyagban feltűnik egy, a megszűnt nemzeti fejlesztési tárcának tulajdonított állítólagos borúlátó forgatókönyv, ami viszont nagyjából megfelel a 2020-ra ténylegesen várható értékeknek. A PwC hat éves, 2020-ra vonatkozó, legborúsabb, 27 ezres előrejelzése ugyanakkor még ma is szinte elérhetetlennek tűnik. Az elmúlt 1-2 év során érdemi változás nem történt a piacon – jegyezte meg a téma kapcsán Bársony Péter. A szereplők változatlanul az e-mobilitási törvényt és annak végrehajtási rendeleteit várják, ami talán ez év őszére megszülethet. Úgy látja, a töltőtelepítések is jól haladnak. (Korábbiegy nyilvános töltőre jelenleg körülbelül 10 ezer magyar jut. Ez kelet-európai összevetésben, bár a lengyelek és az észtek jobban állnak, vállalható. Mindazonáltal Norvégiában az érték 472, az izlandiaknál, svédeknél és hollandoknál pedig 1500 körüli.)