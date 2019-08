Főtáblás ház előtt a Ferencváros

Nem az a kérdés, hogy a labdarúgócsapat bekerül-e az Európa-liga csoportkörébe, hanem az, ha nem, lesz-e ennek következménye?

Idegenben kezdi az év legfontosabb párharcát a magyar bajnok Ferencváros, amelynek ellenfele a Suduva labdarúgócsapata lesz. Amennyiben túljut a litván egyleten az FTC, akkor végre valahára elmondhatja magáról, hogy ismét beverekedte magát egy európai kupasorozat mezőnyébe, és a nevét felírta a főtáblára. Ilyet először az 1995-96-os Bajnokok Ligája-szezonban élt meg a klub, igaz, akkoriban az a bravúr valóban egészen más kávéházat jelentett. Aztán tizenöt évvel ezelőtt az angol Millwall csapatával került szembe az FTC – jóllehet, akkor csak ezt az egy párharcot kellett megnyerni a UEFA-kupa főtáblához. Idegenben a magyar együttes 1-1-es döntetlent harcolt ki, majd az Üllői úton 3-1-re diadalmaskodott.

Az eltelt majd’ negyedszázad nemzetközi „eredményessége” azért plasztikusan leképezi az eltelt évtizedeket. Ilyen-olyan edzők jöttek és mentek, komplett keretek cserélődtek félszezononként, koncepció és bárminemű előre gondolkodás híján legfeljebb az okozhatott örömet a szurkolóknak, ha a Mezőkövesdet sikerült két vállra fektetni az Üllői úton. Hiába nyert a német Doll mesterrel utcahosszal bajnokságot az FTC, a magyar bajnoki aranyat gyorsan beárazta a nemzetközi kupaszereplés. Gyakorlatilag nem volt olyan kiscsapat a kontinensen, amelyik ne verte volna ki a legkedveltebb magyar klubot a kupából.

Idén valamelyest változott a helyzet. Az ukrán Szerhij Rebrovban megvan az eltökéltség, úgy tűnik, tudja, mit akar, milyen úton szeretne elindulni. Még akkor is, ha az előző, vagyis a harmadik körben csúnyán arcra esett az FTC, a horvát Dinamo Zagreb a kinti biztató 1-1 után a IX. kerületben már megmutatta, ki az úr a házban (0-4). Ezt megelőzően viszont Rebrov együttese a Bajnokok Ligája első selejtező-körében bravúrosan szerepelt, ellentmondást nem tűrően verte ki az elmúlt években többször is főtáblás bolgár Ludogorecet. A második kanyarban a máltai Valletta sem jelentett akadályt, a hazai 3-1 után kint 1-1-re végeztek a felek, vagyis magabiztosan jutott a BL selejtezőkörének harmadik fordulójába a Ferencváros. És itt jött szembe a már említett Zagreb (1-1, 0-4).

Ezután került egy másik pikszisbe, a BL-ből az Európa-ligába a Ferencváros. A litván Suduva az előző körben óriási meglepetésre búcsúztatta az izraeli Makkabi Tel Aviv együttesét. Noha kettős győzelemmel jutott tovább, de a Makkabi a párharc mindkét mérkőzésén óriási fölényben futballozott, a visszavágón 19-szer lőtt a litván kapura, míg ellenfelük százszázalékos helyzetkihasználással két akcióból két gólt szerzett, és nyert 2-1-re.

De ezzel együtt is sokkal inkább a magyar bajnokcsapat tekinthető a párharc esélyesének. Amennyiben hitelt adunk a Transfermarkt piaci portál szaktudásának, akkor a Suduva kerete 5.3 millió eurót taksál, míg a Ferencvárosé 20.4 millió eurót. Azért ez cirka négyszeres szorzó az FTC javára… A portál szerint a litván csapat legértékesebb játékosa a 29 éves brazil Renan Oliveira, aki támadó középpályás, értéke 1.25 millió euró. Az FTC legértékesebb játékosának a szintén brazil Isaelt tartja a portál 1.8 millió euróval.

De ez persze csupán játék a számokkal, a tények a következőek: a Suduva az elmúlt két szezonban is a főtábla előtti utolsó selejtezőkörben bukott el. Tavaly a skót Celtic Glasgow, egy évvel korábban pedig a Ludogorec akadályozta meg ebben. A papírforma kivételesen most mégis a zöld-fehér klub mellett szól. Ugyanakkor az is elvárás, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb költségvetésű klubja végre bebizonyítsa, hogy a milliárdos költségvetés nem hobbifutballistákra költött kidobott pénz. Különben csak az marad, amit a Fehérvár egyik elöljárója nyilatkozott a liechtensteini Vaduz elleni gyalázatos kiesés után: ezután legalább a magyar bajnokságra és kupára tudnak fókuszálni. Fehérváron semmilyen következménye nem lett annak, hogy a svájci másodosztályban szereplő liechtensteini csapat kiütötte a néhai Vidit. Az Üllői úton azért hasonló talán nehezebben elképzelhető.

A csütörtöki FK Suduva–Ferencváros mérkőzés 19 órakor kezdődik (tv.: M4 Sport), a visszavágó jövő csütörtökön lesz a Groupama Arénában.