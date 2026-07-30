A Fradi a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben.
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Kolozsváron, a továbbjutóra pedig a svájci Lugano vár a következő körben, míg a párharc vesztese a Konferencia-ligába átkerülve a szlovén Mariborral méri össze a tudását.
A Leverkusen megérdemelten nyert a labdarúgó Európa-liga csoportkörének első fordulójában.
Brillírozott a hazaiak kapusa, több büntetőt is kifogott.
Sokat elmond a Ferencváros labdarúgócsapatának meccséről, hogy még a klub korábbi legendája sem volt elájulva a litvániai döntetlentől, míg Rebrov edző a gyér koncentrációval magyarázta az egyébként számszakilag vállalható eredményt.
Nem az a kérdés, hogy a labdarúgócsapat bekerül-e az Európa-liga csoportkörébe, hanem az, ha nem, lesz-e ennek következménye?
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn elutasította a Budapest Honvéd óvását, amelyet a klub a román Craiova elleni, múlt csütörtökön rendezett Európa-liga selejtező-mérkőzésen történt botrányos események miatt nyújtott be.
Hazai pályán 1:0-ra nyert a Kispest a luxemburgi Progrès Niederkorn ellen az Európa-liga selejtezőjében.
Az Újpest labdarúgócsapata csütörtök este Spanyolországban, a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban vendégszerepel az Európa-liga 2. selejtezőkörének első mérkőzésén.
A lilák jövő csütörtökön, Spanyolországban kezdenek, visszavágó egy héttel később, a Szusza-stadionban. Nebojsa Vignjevic élvezhető futballt és szoros eredményt ígér.
2-1-es vereséggel búcsúzott a kupasorozattól a hazai NBI ezüstérmes csapata, az Európa-liga selejtező első fordulójában véreztek el.
Az Európa-liga 1. selejtezőkörének hazai mérkőzésén közel állt a Maccabi legyőzéséhez az FTC labdarúgócsapata, amely csütörtökön idegenben vívná ki a továbbjutást.
Marko Nikolic szerint a csapat napról napra javul, mentálisan és erőnlétileg is egyre frissebb, ezért mindenképpen jobb teljesítményt vár, mint Luxemburgban.
A Ferencváros labdarúgócsapata vezetett, végül 1-1-re végzett izraeli ellenfelével csütörtök este az Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában lejátszott Üllői úti mérkőzésen.
Az Újpest egygólos előnyről 3-1-re kikapott az azeri Neftcitől a labdarúgó Európa Liga-selejtező 1. fordulójának első mérkőzésén. Két játékosukat nem engedték be az országba.
Hiába vezettek a 91 percig, a csapat nem szerzett előnyt az izraeli visszavágóra.
A gólerős, rutinos játékosok továbbálltak, Supka Attila vezetőedző mégis bizakodó a macedón Rabotnicki elleni párharc előtt.
Két góllal is vezetett a teljes második játékrészt emberhátrányban lejátszó Ferencváros a Midtjylland ellen csütörtök este, a labdarúgó Európa-liga selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén a Groupama Arénában, mégis 4-2-s vereséget szenvedett. Az FTC az egy hét múlva utazhat a dániai visszavágóra. A képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Molnár Ádám
A Videoton labdarúgócsapata hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Csukaricskit, így kedvező előjelekkel várhatja a ma esti, szerbiai visszavágót az Európa-ligában. A Debrecennek és az MTK-nak is idegenben kellene ledolgoznia egygólos hátrányát.
Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az Európa-ligában induló éppen aktuális három magyar csapat közül mindhárom továbbjusson a sorozat második selejtezőkörébe. Erre viszont most komoly esély mutatkozik.
Megkezdték szereplésüket a magyar élvonalbeli labdarúgócsapatok az európai kupaporondon, legalábbis az Európa-liga selejtezőjében. Elsőként az MTK lépett pályára, mely együttes ugyan a negyedik helyen zárt az NB I. 2015-2016-os szezonjában, azonban a Ferencváros a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódította, így a kék-fehérek elindulhattak a sorozat kvalifikációján.
Orbán Viktort az MTI egyik fotósa kapta lencsevégre, miközben az Európa Liga-selejtező Debreceni VSC - Rosenborg mérkőzésen szurkolt a debreceni Nagyerdei Stadionban.
Biztató, 2-2-es döntetlent ért el a Debrecen a Skonto Riga otthonában az Európa-liga selejtezőjének második körében. A Ferencváros viszont otthon kapott ki a Zeljeznicartól, így kevés a remény a zöld-fehérek továbbjutására.