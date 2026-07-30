Vereséggel kezdett a Fradi az Európa Ligában - Fotók!

Két góllal is vezetett a teljes második játékrészt emberhátrányban lejátszó Ferencváros a Midtjylland ellen csütörtök este, a labdarúgó Európa-liga selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén a Groupama Arénában, mégis 4-2-s vereséget szenvedett. Az FTC az egy hét múlva utazhat a dániai visszavágóra. A képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Molnár Ádám