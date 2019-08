Hammerstein Judit az Országos Széchényi Könyvtár új főigazgatója

A nyári zenei szezon nem ér véget a hónap végén. Miranda Liu augusztus utolsó napjaira és szeptember elejére hívta meg muzsikus társait kamarazenei fesztiváljára.

Perényi Eszternek jelentős szerepe volt abban, hogy Miranda Liu amerikai születésű hegedűművész, aki a salzburgi Mozarteumban kezdte európai tanulmányait és évekig tanult ott, végül Magyarországra került. Perényi, mondhatni, az egész világon elismert hegedűpedagógus, aki kisgyereket, de diplomázni készülőket is oktat. Miranda Liu Erasmus-ösztöndíj segítségével került hozzá, a budapesti Zeneakadémián képezte tovább magát nála és ott is végzett. „Perényi Eszter igazán jó tanár, aki nem csak a hangszeres játékot tanítja, hanem példakép is, egész személyiségével hat tanítványaira. Arra is van gondja, hogy a technikai kérdéseken túl az életben segítségére legyen tanítványainak. Erős egyéniség” – nyilatkozta lapunknak Miranda. Azonban az, hogy az amerikai művésznő itt maradt Magyarországon, annak a következménye, hogy olyan szerepet sikerült megkapnia három évvel ezelőtt – és abban azóta is helyt állnia -, amelyet végül is saját képességeinek köszönhet: amikor a Concerto Budapest koncertmestere koncertmestere lett, mindössze 19 éves volt. A zenekari tevékenység mellett – amit Miranda Liu nagyon szeret, természetesen jut idő, arra, hogy szólistaként vagy kamaraművészként is megjelenjen. Tavaly például Hubay 3. hegedűversenyét játszotta a Concerto Budapesttel, most nyáron pedig Karlowicz hegedűversenyét játszotta a Krakkói Filharmonikus Zenekar szólistájaként a Lengyel Zenei Fesztiválon. Kamarazenekari fesztivált, mesterkurzust azonban kevesen szerveznek. Mi volt a célja ezzel? - érdeklődtünk. „A budapesti hangversenyélet a szezonban gazdag, de nyáron jóval kevesebb a komolyzenei esemény. Azt szerettük volna, ha azok juthatnak zenei élményekhez, akik már visszatértek a nyaralásból. A kamarazene a barátok zenéje, a legszemélyesebb műfaj, a célom az volt, hogy a legsikeresebb itthon élő művészekhez nemzetközileg is elismert partnerek csatlakozzanak” – magyarázta Miranda. Négy színes esti koncert lesz a fesztiválon, amelyeken a duótól a szeptettig, sokféle műfajban mutatkoznak meg a különféle hangszereken játszó művészek. Két délután pedig Érdi Tamást és Georgy Tchaidzét szólózongora műsorban lehet hallani. A fesztivál koncertjeit mind elérhető árakon lehet látogatni, hiszen a fesztivál egyik missziója a komolyzenei elérhetővé tétele minél szélesebb réteg számára. Bartosz Koziak csellista, Georgy Tchaidze, Bábel Klára hárfás, Győri Noémi fuvolista, Klenyán Csaba klarinétos, Szabó Judit kamarazene tanár, és a fesztiválalapító, Miranda Liu mesterkurzusokat is fognak tartani a jelentkezőknek, akik növendékkoncerteken és versenyen is bemutathatják tudásukat. A verseny díja az lesz, hogy azok, akik a legjobban játsszák a kötelező darabot a zárókoncerten a most debütáló Central European Strings kamarazenekarral - amelynek magját a szervező művész vonósnégyese, a Central European String Quartet művészei alkotják - szólistaként felléphetnek. „Nagyon várom azokat a koncerteket, amelyeken Ravel, Brahms műveiben csatlakoznak vonósnégyesünkhöz az említett művészek. Helyszíneknek az intimebbek közül válogattunk, a Festetics Palota, a Benczúr Ház, és a Régi Zeneakadémia kamaratermében lesznek hangversenyek, ez azért fontos, mert a zeneszerzők ezeket a darabokat ilyen helyekre szánták” – mondja Miranda. A kamarazene az intenzív próbák révén olyan összeszokottságra neveli a zenészeket, aminek a zenekari játék során is hasznát veszik. Infó: Első Új Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál Budapest, 2019. augusztus 30-szeptember 3. Művészeti vezető: Miranda Liu