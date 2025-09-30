Kiderült, kié lehet a Magyar Rádió épülete

Megszületett a kormányhatározat, így már biztos, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem költözik ki az Országos Széchényi Könyvtár a budai Várból. Hogy végül valójában milyen gigaberuházások elébe néz a főváros, nem kifejezetten a főpolgármester határozta meg, sokkal inkább a kormány, sőt, a legtöbb tervezési programot is miniszteri hatáskörbe utalta a kormányfő. Tarlós István annak ellenére helyesli a kormánydöntéseket, hogy nem minden észrevételét fogadta meg a kabinet.