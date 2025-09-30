Demeter Szilárd szerint csak egy „munkahelyi ügyről” van szó.
Az OSZK-ra hivatkozó felhasználókat állítólag törléssel is fenyegeti a Meta.
Nemzeti bibliotékánkban egyszerre legfeljebb csak ötvenen tartózkodhatnak.
Egy nem nyilvános összdolgozói értekezleten már be is jelentették. Úgy tűnik, csak a költözés lebonyolítása lesz a feladata.
Az Országos Széchenyi Könyvtár eltűntnek hitt fotóiból mutatunk néhányat, melyek az első világháborús gyűjtemény részei. A digitalizálás alatt álló fotók most láthatók először.
550 millió forintba kerül az új raktár megtervezése. Az OSZK-ot végső soron egy milliárd forint közpénzből költöztetik a fővárosból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szomszédjába.
Átvilágíthatják a nagy nemzeti kulturális intézmények működését jövőre és több helyen lehet vezetőváltás. Utána viszont eljöhet a pénzbőség korszaka, ezért is megy a helyezkedés.
Magyar Október címmel készült el az Országos Széchényi Könyvtár által létrehozott, szabadon elérhető online adatbázis, amely az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat tartalmazza.
A legfontosabb digitális tartalmak elérhetőségét, és digitális kötelespéldányok Országos Széchényi Könyvtárban való elhelyezését akarja biztosítani Ikotity István, LMP-s képviselő, akinek novemberben beadott módosítási javaslatát tegnap tárgyalta és szavazta le az Országgyűlés Kulturális Bizottsága.
Megszületett a kormányhatározat, így már biztos, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem költözik ki az Országos Széchényi Könyvtár a budai Várból. Hogy végül valójában milyen gigaberuházások elébe néz a főváros, nem kifejezetten a főpolgármester határozta meg, sokkal inkább a kormány, sőt, a legtöbb tervezési programot is miniszteri hatáskörbe utalta a kormányfő. Tarlós István annak ellenére helyesli a kormánydöntéseket, hogy nem minden észrevételét fogadta meg a kabinet.
Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) július 1-vel leköszönő főigazgatója szerint a múzeumok költségvetése csak az alapvető működésre elég, de hat év alatt így is elkészült az állandó kiállítás egy része, és néhány sikeres időszaki tárlat is.
Tudta, hogy ki volt az a három nagy költőnk, akinek életében múzsaként vett részt a gyógypedagógusként és pszichológusként dolgozó Kozmutza Flóra? S azt, hogy az asszony volt a Gyógypedagógiai Főiskola első női oktatója, majd igazgatója, de irodalmi tevékenységet is folytatott férje jelentős munkássága mellett? Az Országos Széchényi Könyvtár aktuális tárlata, amely szokatlan módon katalógusok között kapott helyet, választ ad a legtöbb kérdésre, mégsem mond sok újat Flóra asszonyról.
Az időszaki kiállítások valóságos arzenálja fogadja az olvasót és természetesen a látogatót az Országos Széchényi Könyvtár termeiben. A hatalmas terekben, a lépcsőházban, a katalógusteremben, sőt a büfé előterében is láthatunk vicces kisnyomtatványokat, plakátokat, máshol a történelmi változások tükrében tragikusan szomorúvá váló vicclapot, sőt még a Kaukázus magyarjaival is foglalkozik egy tárlat.
Ötvenötmillió forinttal járul hozzá dokumentumfilmek elkészítéséhez az Országos Széchényi Könyvtár, noha maga is súlyos anyagi gondokkal küzd - adta hírül az atv.hu.
Mozart egyik legnépszerűbb szonátájának eredeti kézirattöredékét fedezte fel nemrég az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében a Zeneműtár vezetője.
Az Országos Széchényi Könyvtár új főigazgatója, Tüske László, szerdán vette át kinevezését Cseri Miklóstól, az EMMI kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkárától.
Talán még sincs minden veszve - gondolja magában az, aki a Múzeumok Éjszakáján látja az egyik programról a másikra hömpölygő tömeget. Ezen az éjszakán főként a magas kultúráé a főszerep, amire - hála az égnek - van igény.
Mérföldnyi távolságra állhatott az Országos Széchényi Könyvtár tudósainak szándékától, hogy a maguk holokauszt megemlékezésében politikai polémiába keveredjenek a közhatalommal. A véletlen mégis így hozta. "Személyes áldozatukat", a könyvtár hajdani őrét választották kiállításuk névadójául, Halász Gábort, ezt kutató "óriást", (a jelzőben semmi túlzás).
Az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével, közös megegyezéssel távozott az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) éléről Szemerei Péter megbízott főigazgató - közölte szerda este az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).