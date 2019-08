Pedig azt is mondhatnám, a maguk módján következetesek. Itt Orbán Viktor mondja meg, mennyi a gáz, és kész. A Rezsisszimusz hat éve választotta le a hazai tarifát a nemzetközi tőzsdék sorosista köldökzsinórjáról. (Ez azért merész, mert nálunk szinte nincs gázkitermelés, vagyis a terméket feltétlen külföldről kapjuk, tőzsdei áron.) A fő szempont először az lett, hogy jól megszívassa a külföldi energiabefektetőket. Gyorsan levágta hát az ár negyedét. Ez volt a híres rezsicsökkentés. A franciák és az olaszok értették a célzást, és csapot-papot hátrahagyva kivonultak, de a németek is eladtak ezt-azt. Így az összes lakossági gázfogyasztó, a legtöbb hálózat, valamint a központi gáznagykereskedő és tárolórendszer is az államhoz került. Az egyik erőművet és a kelet-magyarországi hálózatot az exmolos Lakatos Benjámin svájci MET-je vásárolta ki. A Tigázba azóta betársult az ország második legnagyobb erőművét, a Mátrait megszerző Mészáros Lőrinc is. A németek csak térségi energiahálózataikat és áramvevőiket tartják - még.

A tény, hogy a rezsicsökkentés után egyáltalán maradtak magáncégek, azt bizonyítja, hogy tényleg akadhatott lenyeshető luxusprofit. De ezután óriási kavarodás jött.

Külföldön a gázárak – tudják, tőzsde, piac, verseny meg ilyen libsi mételyek nyomán – töredékükre zuhantak. Nálunk ellenben az energialobbi dolgozta meg a kormányfőt. Ennek nyomán a tarifa itt azóta egy fillérrel sem csökkent. Így az államivá vált gáznagykereskedőt gazdagítja az alacsony beszerzési és magas eladási ár miatt képződő, több százmilliárdos luxusprofit. Jó lesz az még bármire is. A keretből pont a parlamenti választások napjára „nyílt mozgástér” egy egyszeri, 12 ezer forintos „árkedvezményre”, miközben a trükkel már vagy százezret húztak ki mindannyiunk zsebéből. A kormánypropaganda ezt sokszólamúan tálalja a „rezsicsökkentés politikája mellett” akár aláírásukkal is kiálló millióknak. Magasról indítunk: a mocskosliberálbolsik emelték a rezsit és emelni is fognak. Majd piano: amúgy sokkal polgáribb egy hosszú távon kiszámítható rezsi, mint az állandó áresések okozta sokk.

A szakhivatal érthetetlen szakfejtegetésbe rejtve kimondja, hogy itt márpedig többé nem csökken a gázár, de ez sem kelt feltűnést. Sokszor felhozzák azt is, hogy ettől még Európában nálunk a legolcsóbb a gáz. Ez hazugság, bár tényleg olcsó. De mások luxusprofitja nem mentesíti Orbánt a saját háza körüli sepregetéstől. A kormányfő ehelyett fejhangon süvíti az Országgyűlésben, hogy a rezsiről a tisztelt bíróság aztán végképp kussoljon.

Sajnos a nemzetközi gázárak azóta újból a töredékükre estek. (A fránya amcsik abbahagyhatnák már ezt az árletörő, mutyigyilkos kutatási-fejlesztési mániájukat.) De a mi nemzeti gázárunkat ez se rengeti meg. Esetleg Orbán megint dob a népének valami koncot az önkormányzati választásokra. Mindegy: pisszenés se hallik. Persze, majd pont a tőzsdei gázárak miatt fog ez a nép lázadozni védelmező tábornoka ellen.

Dehogy. Orbán változatlanul úgy vezeti az orránál fogva ezt az országot, ahogy akarja.