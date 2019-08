Újabb területeket veszített Kásler Miklós

Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg kedden az utóbbi napokban folyamatosan gyengülő emberi erőforrás minisztertől.

jogkörei is Palkovics László innovációs miniszter tárcájához kerültek, ami néhány napja kormányzati döntéssel nemes egyszerűséggel átvette az Emmitől a felsőoktatás teljes irányítását is. Erről a 168 Óra értesült, arról viszont l apunk számolt be először , hogy Kásler minisztériuma elveszítette a a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot is – ami a Belügyminisztériumhoz, Pintér Sándor felügyelete alá került.