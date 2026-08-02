Az átkelési kísérletekben legalább 67 ember meghalt. Az uniós tagállamok között vita alakult ki Spanyolország felelősségéről.
Jövő tavaszig marad érvényben.
A jelek szerint hiába a kerítés, özönlenek a menekültek.
A papírformának megfelelően újabb fél évvel. Immár kilenc éve menekültügyi válsághelyzet van Magyarországon Orbánék szerint, emellett érvényben van a háborús veszélyhelyzet is.
Miközben Olaszország kezd fellélegezni, Spanyolország mind nagyobb gondba kerül.
Minden ránk leselkedő veszedelemtől meg akar bennünket oltalmazni a z Orbán-kormány.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint a kormány az elmúlt napokban szigorította a magyar–ukrán határ védelmét is, miután a háborús menekülthelyzetet kijátszva ott is nagy számban jelentek meg afrikai és közép-ázsiai illegális bevándorlók.
Kormányunk veszélyben érzi jól magát. Szeret veszélyesen élni, akkor van elemében, ha veszély veszélyt ér, vész vész hátán tobzódik.
A háború és az energiaválság mellett ugyan most nem fokozódik a migráció, de biztos, ami biztos.
A hajó az Egyesült Királyság felé tartott, de Calais közelében, a La Manche csatornán baleset érte.
A kormány aggasztónak nevezte, hogy "a brüsszeli és baloldali bevándorláspárti erők a mostani eseményeket is arra akarják felhasználni, hogy véghez vigyék a Soros-tervet, Európából bevándorlókontinenst akarnak csinálni".
Ezúttal a törökök által gerjesztett menekülthullám miatt hosszabbították meg az először 2016 márciusában elrendelt krízishelyzetet.
Évek óta nem teljesülnek a válsághelyzet törvény szerinti feltételei, de ez nem akadálya újabb fél év rendkívüli jogállásnak.
Újabb fél évvel meghosszabbítja a "tömeges bevándorlás" miatt elrendelt válsághelyzetet a kormány, tudósít a HírTV.
Bár alig látni menekültet, a kormány szerdán kihirdetett határozata szerint plusz 51 milliárd 527 millió 600 ezer forint fordítható a migrációs válságra.
Ha kiderül, hogy Orbánék minden alap nélkül hirdettek migrációs válsághelyzetet az egész ország területére, az súlyos kérdéseket vet fel a jogállami működéssel kapcsolatban. Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság koordinátora így kommentálta lapunknak azt, hogy 10 évre titkosították, pontosan milyen okokra hivatkozva kérte a rendőrség, illetve a bevándorlási hivatal a különleges állapot elrendelését. A koordinátor az ügyben az adatvédelmi hatóság elnökéhez fordult. A honvédelmi tárca bejelentette, hamarosan befejeződik a magyar-román határ geodéziai kitűzése, egyelőre piros karók jelzik, hol húzódik majd a határzár.
A Magyar Helsinki Bizottság szerint a kormány jogellenesen és értelmetlenül hirdeti ki a migrációs válsághelyzetet az ország egész területére, ezért a döntés haladéktalan visszavonására szólította fel a kabinetet.