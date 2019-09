Következetesebb kiállást várnak el a sztrájkoló fogorvosok a kamarájuktól

Kedd estig a hidegfront lelassulva és legyengülve, de átvonul a Kárpát-medence felett, az ország keleti felén is megszűnik a hőség.

Az éjszaka első felében a záporok, zivatarok száma átmenetileg jelentősen csökken, ezzel együtt ugyanakkor nyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. Az éjszaka második felében előbb a Dunántúlon, majd a középső megyékben is mind több helyen valószínű eső, zápor, illetve néhány zivatar.

Kedden a Dunántúlon már a délelőtt folyamán megszűnik a csapadék, és jelentősen csökken a felhőzet, ott alapvetően napos idő várható a nap legnagyobb részében. A Dunától keletre azonban délutánig még erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé kell esőre, záporra, valamint egy-két helyen zivatarra is számítani. A keleti megyékben is fokozatosan megszűnik azonban a délután és este folyamán a csapadék nyugat felől. Az északi, északnyugati szél nagy területen megerősödik, kedd estére azonban jelentősen mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 27 fok között valószínű. 20 fok alatti értékek a tartósabban csapadékos északi tájakon, 25 fok fölötti maximumok pedig délelőtt a keleti határszélen lehetnek.

Időjárási helyzet Európában

Svédországtól egészen az Alpokig húzódik az a hidegfront, amely kettéosztja a kontinens időjárását. A front mentén sokfelé fordul elő jelentősebb csapadék; záporok, zivatarok, illetve eső egyaránt jellemző. A frontvonal mögött északi, északnyugati áramlással több fokkal hidegebb levegő áramlik Nyugat-Európa fölé, 20 fok körüli maximumok jellemzőek a térségben.

Eközben a front előtt egészen északra is meleg levegő áramlik, így még Lettországban is 27-29, Lengyelországban pedig 30-33 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet, sőt a Kárpát-medence tágabb környezetében és a Mediterráneumban még ennél is néhány fokkal melegebb van. Az említett hidegfrontot leszámítva két markáns anticiklon alakítja Európa időjárását. Kedd estig a hidegfront lelassulva és legyengülve, de átvonul a Kárpát-medence felett, keddre az ország keleti felén is megszűnik a hőség.