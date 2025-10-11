Bajnai: Tisztességtelen választási rendszerben kell megküzdenünk

Erős a gyanú, "bizonyítéknak látszó tárgy" van arra, hogy a kormány által elfogadtatott választási rendszert csalások szegélyezik - jelentette ki Bajnai Gordon Zalaegerszegen. Az Együtt-PM szövetség vezetője a baloldali összefogás két zalai jelöltjével, Major Gáborral és Göndör Istvánnal közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: "számos csapást mért a Fidesz a választási rendszer tisztaságára".