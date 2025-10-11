Órákkal a döntés bejelentése előtt többen is nagy téteket tettek a későbbi nyertesre, egyikük 65 ezer dollárral lett gazdagabb. Világbotrány lenne, ha kiderülne, valaki szivárogtatott.
Jó lenne kideríteni, mi áll a háttérben – mondta Ville Itälä, aki többek között a legfőbb ügyésszel tárgyalná meg a kínos ügyeket.
A debreceni nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint két vevőnek is értékesítette lakását - írja a police.hu. Adásvételi szerződést is kétszer kötött, milliókat kért az ingatlanért.
Szabálytalanságokra derült fény az osztrák elnökválasztásra leadott voksok összeszámolása során. A bécsi belügyminisztérium közlése szerint négy karintiai körzetben, Villach-Stadtban, Villach-Landban, Hermagorban és Wolfsbergben a gyanú szerint túl korán, tanúk nélkül kezdték meg a levélben leadott voksok megszámlálását.
Csaknem négyszázmillió forinttal csapta be ügyfeleit egy korábban Érden praktizáló ügyvédnő, aki 25 ügyfelének ígért különféle projekthiteleket, de a nála letétbe helyezett összegeket többnyire felélte - közölte a Pest Megyei Főügyészség szóvivője
Házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság szombaton azt a Frankfurtból hazahozott hódmezővásárhelyi férfit, aki ellen még 2013-ban adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot költségvetési csalás gyanúja miatt.
Intézményesített formában zajlik az önkormányzati lakások bérleti jogának törvénytelen értékesítése az interneten. A kínálók formálisan ingatlancserét ajánlanak, de valójában készpénzt kérnek, s kihasználják a törvény adta kiskapukat - írja a Magyar Nemzet.
Erős a gyanú, "bizonyítéknak látszó tárgy" van arra, hogy a kormány által elfogadtatott választási rendszert csalások szegélyezik - jelentette ki Bajnai Gordon Zalaegerszegen. Az Együtt-PM szövetség vezetője a baloldali összefogás két zalai jelöltjével, Major Gáborral és Göndör Istvánnal közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: "számos csapást mért a Fidesz a választási rendszer tisztaságára".
Adócsalásra is alkalmasnak vélt pénztárgépek miatt tettek feljelentést, a rendőrség kedden házkutatásokat tartott - erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata az MTI-nek.