A magyar és a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségéért is aggódik az ET-biztos

Nem lesz egy nagy "szuperegyetem", de a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek közötti együttműködést valóban erősítené, összehangolná a kormány – értesült lapunk.

A 24.hu hétfőn arról írt: Orbán Viktor "régi álma" válna valóra azzal, hogy "Budapest University" néven létrejönne egy nagy szuperegyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) és a Semmelweis Egyetem integrációjával. A kormány tagadta ezt.

Egy a kormányzati ügyekre rálátó forrásunk ugyanakkor arról beszélt: erősítenék az egyetemek közötti együttműködést, mégpedig egy teljesen új egyetemi-kutatási társulási formával. – Most azt vizsgáljuk, mi lenne az a jogi forma, ami erre alkalmas lenne. Az is lehet, hogy törvényt kell majd módosítani. Az biztos, az egyetemek önálló jogi személyek maradnak, csak bizonyos célok elérése érdekében társulnának egymással – mondta. A kormány valóban azt tervezi, hogy a BME-t és a Semmelweist bevonja ebbe, a harmadik fél pedig a Budapesti Corvinus Egyetem lesz.

– Ez nemcsak az egyetemekre, hanem kutatóintézetekre is vonatkozik majd. Ha megnézzük például a francia egyetemek és kutatóintézetek ilyenfajta együttműködését, láthatjuk, hogy amikor létrejött ez a társulás, nagyot ugrottak a francia egyetemek a nemzetközi rangsorokban. A magyar kormánynak is ez az egyik célja, illetve az, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten komolyabb együttműködés alakuljon ki az intézmények között – fogalmazott forrásunk. Szerinte utóbbi téren van bőven javítani való: a 70 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodó Horizon 2020 uniós kutatási és fejlesztési programban, ami konzorciális jellegű, vagyis az egyetemek együttműködésén alapul, a magyar egyetemeknek "csak" 250 millió eurós támogatást sikerült megszerezniük.

Az említett egyetemeket még nem keresték meg ezzel kapcsolatban, a kormányzat előbb a jogszabályi feltételeket akarja kidolgozni. Forrásunk szerint a folyamatot könnyíti, hogy a felsőoktatás irányítása az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) került át szeptember elsejétől. Hozzátette, ez nem egy új dolog, már a tavalyi kormányalakításnál is felmerült, hogy a felsőoktatásnak az ITM-ben legyen a helye, miután megvizsgálták: az európai országok közül nyolcban egy irányítás alatt van a felsőoktatás és a tudomány-technológia-innováció.