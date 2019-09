Szabadságra induló pilóta vitt el egy repülőt Spanyolországba

Hétfőn jelentették be az amerikaiak, hogy megegyeztek a szélsőségesekkel. Azok kedden 21 embert öltek meg, kedden újabb tízet a külföldiek lakta negyednél.

Egy román katona is életét vesztette a csütörtöki kabuli merényletben, amely a héten már a második terrortámadás volt az afgán fővárosban. A nagy erejű robbanást egy kisbuszba rejtett pokolgép okozta az afgán főváros Sas-Darak negyedében, ahol külföldi nagykövetségek és más kormányzati épületek is találhatók.



A tálibokkal jelenleg is kiterjedt béketárgyalásokat folytat az Egyesült Államok. Az amerikai fél éppen hétfőn jelentette be, hogy sikerült alkut kötniük a szélsőségesekkel: 5000 katonát vonnak ki az országból , valamint bezárnak öt katonai bázist. Cserébe a tálibok azt vállalnák, hogy nem engedik, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei ellen szervezkedjenek Afganisztánban. (Románia például az Egyesült Államok szövetségese, NATO-tag.) Az alku még nem lépett életbe, ahhoz Donald Trump amerikai elnök jóváhagyása is kell. Pillanatnyilag 14 ezer amerikai katona állomásozik Afganisztánban a Reuters összesítése szerint.