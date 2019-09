Vérzivataros idők

A MVM Zrt. ingyenes, jótékonysággal összekapcsolt szabadtéri fúziós koncertje búcsúztatta a nyarat a Bazilika előtt világhírű előadóinkkal, sok érdeklődő örömére.

Ugyan a koncert csak este 8-kor kezdődött, pontosabban 8 óra után két perccel, megvárva a bazilika esti harangszavát, a környék már késő délután benépesült. A Szent István téri cukrászdák és az éttermek jó kilátást ígérő terasza után a köztéri padok teltek meg, később a virágtartók szélére is letelepedtek a szemfülesebbek. Akik 7 körül érkeztek, már nehezebben tudták bebiztosítani az ülőhelyüket, hiába hoztak magukkal otthonról széket, fogyott a szabad négyzetméter. Az MVM ZENERGIA úgynevezett fúziós koncert: stílusok és előadók, valamint a Bazilikát színesítő fényfestés találkozásából egyedi hangulatú produkció született. Ahogy Kóbor György elnök–vezérigazgató fogalmazott: ez a különleges, magas színvonalú és bő választékú kulturális esemény jól illeszkedik a mindennapjaink fúziós élményeihez, hiszen folyamatosan együtt élünk a jelen és a múlt művészi értékeivel. De szombat este nemcsak a klasszikus találkozott a könnyűzenével, hanem a kultúraközvetítés is a jótékonysággal. Az MVM Csoport és a nézők közös felajánlására volt ehhez szükség. A koncert idén is ingyenes volt, de a hivatalos ülőhelyekre támogatói jegyet lehetett vásárolni elővételben, egységesen 3000 forintért.

Piaf La vie en rose dalát Harcsa Veronika énekelte, Rózsa nőtt a falakra. Piazzola: Oblivion, hatásos fényekkel

Az MVM Csoport, mint a legnagyobb nemzeti energetikai társaságcsoport, felelős üzleti magatartást tanúsítva elkötelezett abban, hogy gazdasági súlyának megfelelően szerepet vállaljon a magyar és európai értékek támogatása, segítése területén, ez egységes identitásként a vállalatvezetés és a munkavállalók közös értékrendjéből táplálkozó cégcsoporti magatartásként jelenik meg. Elsődleges szponzorációs területük a képzőművészet, a zeneművészet, az oktatás, a sport, a környezetvédelem és a karitáció. Ennek megfelelően választották ki azt a három alapítványt is, melyre az érdeklődők szavazatait várták szombat estig. A koncert limitált számú ülőhelyére támogatói jegyet lehetett vásárolni. A voksok döntötték el, hogy hová kerüljön az ezekből befolyt összeg. A támogatói jegy komoly érdeklődést váltott ki, az internetes jegyirodákban már az esemény előtt egy héttel elfogyott mind. A három, támogatásra javasolt szervezet tevékenysége kapcsolódik a zenéhez, a gyerekekhez, az oktatáshoz, érdemes a munkájukkal megismerkedni, az MVM ezzel is segíti a működésüket. A Zene mindenkié Egyesület 1997 óta foglalkozik értelmileg akadályozott gyerekek és fiatalok zenei nevelésével egy speciális „színes kotta” módszer segítségével. Parafónia és Paracitera zenekaraikkal bejárták már hazánk és Európa nagy részét.

Jótékony célok A jegyeladásból befolyt összeg jótékony célú felhasználásáról az mvmzenergia.hu weboldalán augusztus 31-ig lehetett szavazni. Az alapítványok munkáját ott bővebben is meg lehet ismerni. A támogatói ülőhelyek bevétele idén a Mozgásjavító Általános Iskolát támogatja.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1992 óta segíti a III. kerületi rászorulókat, hogy hozzájussanak a megfelelő segítséghez. A Mozgássegítő Általános Iskolában több mint 200 mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése és gondozása, sérülésspecifikus ellátása, önállóságra nevelése zajlik. Mivel a szavazás szinte a rendezvény kezdetéig, szombat délután négyig zajlott, így Bősze Ádám műsorvezető életszerű izgalmak közepette a színpadon jelenthette be, hogy a leadott kétezer voksból több mint ezret a – teljes nevén – Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium kapta, vagyis őket támogatja a befolyt összeg. Az intézményt Locsmándi Alajos igazgató képviselte a helyszínen, ő vette át Kóbor György kezéből a plakettet. Ahogy fogalmazott: az ország egész területéről fogadnak mozgásukban korlátozott gyerekeket. „Azáltal, hogy ezeknek a gyereknek néha lábai, máskor eszközei kell hogy legyünk, hogy a tanulásban segíthessük őket, a támogatási összeget eszközvásárlásra fogjuk fordítani.”

A koncert minden tekintetben világszínvonalú kulturális része ezek után kezdődött Bősze Ádám értő műsorvezetésében, a tőle megszokott magas színvonalú, mégis könnyed zenei ismeretterjesztéssel összekötve. Bősze bevezetője közben meglepő hangerővel szóltak a Belvárosban is honos kabócák, de a Zenergia ötletgazdája és fő motorja, Balázs János zongoraművész lejátszotta őket Liszt 2. magyar rapszódiájával, majd csatlakozott hozzá Gyémánt Bálint gitáron és Sárközi Lajos a zenekarával, hogy a Queen együttes Bohém rapszódiájával illusztrálják, mit is jelent számukra a fúziós kifejezés. Az akusztikait vizuális hatásokkal kísérték, a zeneszámok hangulatát idéző fényfestmények borították a Szent István Bazilika homlokzatát. A kilencvenes években fiatal, elkötelezett zenészek, köztük Vigh Andrea hárfaművész létrehozták a Forrás Kamarazenekari Egyesületet. Talán az akkori hevület miatt választotta erre az estre Vigh – aki mára a Zeneakadémia rektora – Hasselmanns Forrás című művét. A tér felett röptetett drónok nyilván azt is rögzítették, hogy a fellépők remek csapatjátékosok, és milyen önfeledten élvezték a számukra szokatlan feladatokat. Harcsa Veronika könnyedén énekelt Pálfalvi Tamás trombitája vagy Snétberger Ferenc gitárja mellett, Miklósa Erika örömmel énekelte a számára világsikert hozó Éj királynőjét – ezúttal Szakcsi Lakatos Béla átiratában Sárközi Lajosékkal. Ez lehetett volna az est fő attrakciója, ha Balázs János nem találta volna ki a mindent vivő zárlatot. Queennel kezdtek, és – ha csak áttételesen is – Queennel zártak. Magyarországon nem először szólalt meg koncertkörnyezetben a Tavaszi szél vizet áraszt. Legszebb virágénekünket ezelőtt 33 évvel Freddie Mercury énekelte egy stadionnyi ember előtt, majd elénekeltette a közönséggel is. Most Miklósa Erika és Harcsa Veronika tették ugyanezt, hasonló érzelmi töltéssel, azonos színvonalon.

Paganinitől Piafig Az esten felhangzott művek szerzői: Liszt, Queen, Hasselmans, Arlen, Durand, J. Strauss, Margaret Island, Gershwin, Piazzola, Saint-Saens, Paganini, Piaf, Snétberger, Mozart – Szakcsi.