Dzshihadista feleséget fogtak Hamburgban

Az orosz elnök új taktikát választott a vasárnapi helyhatósági választásokra – látszat független Kreml közeli jelöltek indultak, miközben a tényleges ellenzéket kizárták a versenyből. A lakosság távolmaradással büntetett, Putyin presztízs-vesztességet szenvedett.

Oroszország-szerte voksoltak vasárnap – 85 régióban, több mint 47 ezer mandátum sorsa dőlt el, 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ önkormányzati képviselőit, 3 központ vezetőjét választották meg, illetve a szövetségi képviselőház 4 egyéni választókörzetében is pótválasztást rendeztek, minden figyelem a moszkvai önkormányzati választásra irányult. A mandátumokért több mint 118 500 jelölt versengett ugyan, közülük több mint 91 ezren pártok képviseletében, 27,4 ezren pedig egyéni jelöltként, de mivel júliusban a Központi Választási Bizottság állítólagos hamis támogatói aláírásokra valamint formai okokra hivatkozva kizárt mintegy 60 tényleges ellenzéki jelöltet Moszkvában, majd rendre hatósági erőszakkal verte szét a hétvégi, emiatt kirobbant tüntetéseket, több mint 2 ezer aktivistát véve őrizetbe néhány hét alatt, a fővárosi választást nemzetközi szinten is kiemelt figyelem kísérte. Moszkvában végül 228 jelölt indult a 45 mandátumért, de a parlamenten kívüli ellenzék csupán egyetlen jelöltet tudott álltani. Noha a versenyből kizártak mindnyájan fellebbeztek a választási bizottság döntése ellen, a bíróság csupán egyetlen esetben hagyta jóvá a keresetet. Nem végleges eredmények szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt a moszkvai képviselőtestületben így is elveszítette mandátumainak egyharmadát, a 45-ből 25-t sikerült elhódítania. Ez ugyan formálisan is még egyszerű többséget biztosít az elnöki pártnak, valójában pedig még ennél is nagyobb erőt képvisel a Kreml-párti tábor, hiszen az ellenzékinek nevezett képviselők is a parlamenti látszatellenzéki pártok soraiból kerültek ki – a Kommunista Párt 13, a Jabloko és az Igazságos Oroszország 3-3 jelöltet tudott bejuttatni a fővárosi képviselőtestületbe. Vlagyimir Putyin és pártja azonban így is érzékeny presztízs-vesztességet szenvedett. 2014-ben 28 helyet szerzett meg saját nevén az Egységes Oroszország, 10 függetlennek mondott jelölt pedig a kormánypárt támogatottja volt, ehhez képest most 13 mandátumot veszített az elnöki párt. Az orosz ellenzék legismertebb alakja, Alekszej Navalnij „okos, taktikus szavazásra” buzdította híveit, azt kérte, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre voksoljanak, ennek köszönhető az úgynevezett ellenzéki pártok előretörése. Az azonban, hogy a moszkvaiaknak csupán 17 százaléka vett részt a voksoláson, így tiltakozva a Putyin rezsim patyomkin-demokráciája, látszólag szabad választási rendszere ellen, intő jel lehet a Kreml számára. Mindezt úgy, hogy az Egységes Oroszország jelöltje, a hivatalban lévő főpolgármester, Szergej Szobjanyin a szavazás napján is részvételre és felelősségteljes voksolásra szólította fel a moszkvaiakat. „Fontos nap ez a városunk számára, folyik a városi parlamenti választás. Már az öt évvel ezelőtti moszkvai voksolás 21 százalékos részvételi aránya is ijesztően alacsony volt, a mostani viszont olyan mélypont, amely megkérdőjelezhetetlené teszi a negyedik mandátumát töltő elnök politikájával való lakossági elégedetlenséget. Vasárnap újságírói kérdésre válaszolta Putyin azzal próbálta jelentéktelenné tenni a szabad választási paródiává vált moszkvai voksoláson indulni hagyott jelöltek egyszínűségét, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Van épp elég jelölt Oroszországban, vélekedett Putyin. Igaz, hogy más országokban verseng 30, 50, akár 100 is, de a munkájuk színvonala olyan, hogy nem változik attól semmi. Itt nem a mennyiség, hanem a minőség számít, nekünk pedig remek jelöltjeik vannak, fogalmazott taktikusan megkerülve a lényeget. Országos szinten taroltak a Putyin-jelöltek, mind a 16 kormányzói tisztséget elhódították, de a nagyvárosok választói passzivitása illetve Putyin és az elnöki párt népszerűségének látványos csökkenése, mind olyan jelenség, amely hosszú távon veszélyes lehet a jelenlegi autoriter berendezkedésre nézve. A részvételi arány csökkenése nem új. Már a 2016-os parlamenti választásokat rekord méretű távolmaradás jellemezte Oroszországban. Akkor az elemzők a történelmi mélypontnak számító 47,8 százalékos részvételt, ami 52 millió szavazót jelentett, az orosz társadalom kiábrándulásának, az orosz politika kiüresedésének jeleként, a rezsim és az elnök támogatottságának megroppanásaként értelmezték. A részvétel mértéke ezért is fontos Putyin számára. A 2016-os parlamenti választásból okulva a tavaly márciusi elnökválasztás már annak ellenére, hogy Putyin népszerűsége is csökkent, újra igen magas részvétel – 67,49 százalék – mellett zajlott. Az alacsony részvétel ugyanis a legitimitás kérdését veti fel. A vasárnapi helyhatósági választás kockázatait emelte, hogy az Egységes Oroszország támogatottsága 13 éve nem mért mélyponton, 28 százalékon van a teljes lakosság körében, és ez is úgy, hogy az oroszországi közvélemény-kutatások megbízhatósága igen kétséges. A nagyvárosok, főképp Moszkva és Szentpétervár rendre csökkenő választási részvételi aránya, illetve az elnök és az Egységes Oroszország népszerűségének alacsony szintje az ifjabb választói generációk soraiban a Putyin-rezsim legsérülékenyebb pontjait jelentik, amire a vasárnapi voksolás még inkább ráerősített. Már maga Putyin is függetlenként indult tavaly negyedik mandátumáért, a helyhatósági jelöltek jó része esetében is ugyanezt a taktikát alkalmazták, vélhetően épp a presztízs vesztesség mérséklése céljából. Ám ez sem bizonyult csodaszernek, sőt, óriási baklövést követett el a rezsim – az ellenzéki jelöltek kizárásával, a tüntetések szétverésével, az ellenzékiek meghurcolásával, bebörtönzésével egy politikailag súlytalan választást tettek jelentőssé.

Megtorlások 2011 óta nem voltak ilyen horderejű tüntetések Moszkvában, mint ezen a nyáron. A július közepén, az ellenzéki jelöltek kizárása miatt kezdődött demonstrációk szervezői, résztvevői közül 2700-t vettek őrizetbe a hatóságok, a bíróságok pedig igen gyors eljárásban több tucat szervezőt elzárásra, több százat pedig pénzbírságra ítéltek. Kilenc ember ellen tömeges rendbontás címén bűnvádi eljárás zajlik. A kampány utolsó hetében négy embert ítéltek 2- 3,5 év közötti szabadságvesztésre, egy személyt négy év, egyet pedig 5 év letöltendő börtönbüntetésre. Mindnyájuk ellen vagy a nyilvános rendezvények szervezési szabályainak megsértése, vagy a rohamrendőrök elleni állítólagos erőszak volt a vád. Alekszej Navalnijt többször rövid időre küldték rácsok mögé, akárcsak Ljubov Szobol ellenzéki politikust, aktivistát, a tüntetések egyik főszervezőjét.

Apró örömök Navalnij a választás napján úgy nyilatkozott a moszkvai helyzetről: Legutóbb a 45-ből valójában 40 mandátum az Egységes Oroszországé volt. Ha most ennél kevesebbet szereznek meg, az már jó. Az is sokatmondó, hogy Moszkvára az urnazárás után nem tudtak exit pollt közzétenni, ugyanis a választók többsége megtagadta a válaszadást. Ez a rezsimtől való félelmet és az azzal való szembeszegülést egyaránt bizonyítja. Az ENSZ sürgeti a kampányban való mértéktelen rendőri erőszak alkalmazásának kivizsgálását, az Google és a Facebook pedig határozottan cáfolja, hogy beavatkozott volna a kampányba. Moszkva ugyanis ezzel vádolta a két internetes óriást, és az ellenzéki mozgalmak mögött is külföldi beavatkozást sejtetett, mintegy válaszul az orosz bevatkozási vádakra az amerikai és több európai választás kapcsán.