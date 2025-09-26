A brit ügyészség azelőtt emelt vádat az egyik koncertjükön Hezbollah-zászlót lobogtató Mo Chara művésznevű belfasti ír zenész ellen, hogy arra a főügyész engedélyt engedélyt adott volna. Ezt a londoni koronabíróság technikai hibának minősítette, az eljárást megszüntette.
A Maarif iskola Erdogan-hívők helyi táborát gyarapíthatja. Az intézményt fenntartó alapítvány radikális szervezetekkel tart kapcsolatot, volt olyan tanáruk, aki óráján az Iszlám Államot méltatta.A Maarif iskola az Erdogan-hívők helyi táborát gyarapíthatja. Az intézményt fenntartó alapítvány radikális szervezetekkel tart kapcsolatot, de volt tanáruk, aki óráján az Iszlám Államot éltette.
A gyanúsított Németországból utazott az Iszlám Állam által megszállt Rakkába, hogy ott egy terrorista asszonyaként éljen.
Csak a múlt héten 2063 személyt vettek őrizetbe a török hatóságok terrorizmus gyanújával.
Egy FBI-ügynök és egy rendőr lelőtt kedden Bostonban egy késsel felfegyverzett huszonéves, közel-keleti származású férfit, akit terrorcsoporthoz tartozás gyanúja miatt figyeltek.
Terrorizmus gyanújával őrizetbe vettek egy robbanószerkezeteket készítő fiatalt a román hatóságok az Arad megyei Gyorokon (Ghioroc) - közölte szombaton a Mediafax hírügynökség.