A vihar miatt 12 ezer dél-alföldi háztartásban nincs áram

A Szegedet és térségét érintő, hatalmas vihar miatt 12 ezer ügyfélnél nincs áram – közölte az állami NKM. A helyreállítás folyamatos.

Tömeges áramszolgáltatási üzemzavart okozott a Dél-Alföldön végigvonult hatalmas vihar – közölte este az állami NKM Nemzeti Közművek. Az erős, óránként akár 110 kilométerest is meghaladó széllel érkezett vihar hétfőn a délutáni órákban közel negyvenezer ügyfélnél okozott átmeneti áramszünetet. Néhány óra alatt az NKM munkatársai az ügyfelek kétharmadánál helyreállították a szolgáltatást. A leginkább Szegedet és térségét érintette a vihar. A kora délután hirtelen érkezett orkánerejű szél a megyeszékhely mellett Ásotthalomtól Deszken át Röszkéig tombolt. A letört ágak és a tövestől kifordult fák a villamoshálózatra zuhantak, oszlopok törtek ki. Emiatt tömeges üzemzavar alakult ki. Szegeden 8 ezer fogyasztási helyen szűnt meg az áramszolgáltatás. A térségben a leginkább érintett Kiszombor, Kübekháza, Klárafalva, Deszk, Röszke, Ásotthalom és Szatymaz. Az NKM munkatársai megerősített létszámmal kezdték meg a hibák feltárását és a helyreállítást. A munkákba más térségekből érkeztek szerelőcsapatok, bekapcsolódtak partnervállalkozók, villamosmérnökök és a katasztrófavédelem is. Jelenleg még több mint 12 ezer ügyfélnél nincs áram és 24 középfeszültségű vonal is érintett. Némiképp nehezíti a helyzetet, hogy az NKM áramhálózati társaságának raktárát is megrongálta a vihar. Az emelt létszámmal dolgozó ügyfélszolgálat eddig több mint ezer hibabejelentést fogadott. A kidőlt fák sok helyen leszakították a hálózatot. A leszakadt vezetékek megközelítése élet- és balesetveszélyes. Ezek haladéktalan bejelentését kérik a +36 62 565 881-es ügyfélszolgálati számon.