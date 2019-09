Minden 40. másodpercben megöli magát valaki a világon

Ismeretlen a kiváltó oka, ráadásul százszázalékos gyógymódja sincs az emésztőrendszer krónikus gyulladásának, a Crohn-betegségnek.

Amikor az immunrendszer egészségesen működik, sok baktériumot, illetve beteg sejtet távolít el, megelőzve ezzel az elfajulásukat. Néha azonban, legtöbbször ismeretlen okból egészséges sejteket is megtámad. Ilyen, úgynevezett autoimmun folyamat eredménye a Crohn-betegség is, amikor a természetes védekező mechanizmus az emésztőtraktus nyálkahártyáját veszi célba. A gyulladással járó folyamat fekélyképződéshez, súlyos esetben akár vérzéshez is vezethet. A betegségre jellemző lehet a tünetek időszakos fellángolása – mondta dr. Koncz Zsuzsa , a Budai Egészségközpont gasztroenterológus szakorvosa.

A Crohn-betegség leggyakoribb bélrendszeri tünetei: • krónikus vizes vagy véres-nyákos hasmenés • alhasi görcsös fájdalom • étvágytalanság, fogyás • fáradékonyság • hőemelkedés, láz • ritkábban puffadás, hányinger, hányás

Egyéb tünetei • ízületi tünetek • bőrelváltozások, kiütések • afta a szájban • szemproblémák

Az évente százezer emberből 10-15-öt érintő Crohn-betegség nőket és férfiakat is érint, és gyakran családi halmozódást mutat. A tápcsatorna bármely szakaszát, azaz a nyelőcsövet, gyomrot, vékony- és vastagbelet is érintheti, ezért szinte nincs két ugyanolyan formája. A tünetek együttes előfordulása esetén célszerű minél előbb gasztroenterológushoz fordulni, aki a laborvizsgálatok mellett széklettenyésztéses vizsgálatokat rendelhet el. A diagnózis felállításához szükség lehet hasi ultrahangra, vastagbéltükrözésre vagy gyomortükrözésre is - mondta a szakorvos.

„Mivel jelenleg nincs gyógymód a betegség végleges gyógyítására, így az elsődleges cél a tünetek csökkentése és a bélnyálkahártya gyógyítása. Egyes gyógyszereket a fellángolási időszakban, másokat pedig a nyugalomban lévő fázisban, a következő fellángolás megelőzésére alkalmaznak. Előfordul, hogy több gyógyszert is ki kell próbálni, mire kiderül, hogy melyik a leghatásosabb. Vannak olyan helyzetek is, amikor sebészeti úton el kell távolítani a gyulladt- vagy a szűkült bélszakaszt. A tünetek életmódbeli változtatással is enyhíthetők, segíthet a rostdús ételek fogyasztása és a dohányzás elhagyása. Érdemes tartózkodni a nem-szteroid típusú gyulladáscsökkentő gyógyszerektől is, mert a betegség fellángolását okozhatják” – tette hozzá a szakorvos.