Tizennégy cég jelentkezett, hogy segít az Electrolux 800 kirúgott dolgozóján

Ezért nem működik tovább együtt Toroczkaiékkel. Egyben sejtelmes megjegyzést is tett.

Volner János nyolc éven át volt a Jobbik országgyűlési képviselője, 2018-ban lépett ki a pártból. Akkor sokan azt várták, hogy átigazol a Toroczkai-Dúró-Novák triumvirátus fémjelezte Mi Hazánkhoz, ami csak félig-meddig történt meg. Voner most bejelentette, velük is szakít, mert szerinte a Mi Hazánk tulajdonképpen a tíz évvel ezelőtti Jobbik klónja. Facebookon közzétett indoklásában pedig sejtelmes részek is vannak miniszteri szerepre alkalmas értelmiségiekről, 150 fősre duzzadt közösségről. Ez minden klasszikus logika mentén azt jelenti, hogy Volner pártalapításra készül. Az egykori jobbikos, volt félig-meddig mihazánkos politikus közölnivalóját itt el is olvashatják teljes egészében: